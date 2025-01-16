Haliç’te panik: Köprüden düşen adamı polis kurtardı

Haliç Metro Köprüsü'nde korkuluklara yaslanan bir kişi denize düştü. Haliç'te can pazarı! HALİÇ'TE KORKU DOLU ANLAR Olay, dün saat 17.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 kişi metro köprüsünün korkularından Haliç'e düştü. Denizde hareketsiz duran adam için vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz polisi, Haliç'e düşen adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. POLİS KURTARDI Tekneyle denize düşen adamın yanına giden polis ekipleri adamı kurtardı. Tekneye alınan adam ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.