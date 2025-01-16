Haliç'te panik: Köprüden düşen adamı polis kurtardı

Haliç'te korku dolu anlar... Haliç Metro Köprüsü'nde korkuluklara yaslanan bir kişi denize düştü. Şahıs deniz polisi tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.