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Haliç'te panik: Köprüden düşen adamı polis kurtardı

Haliç'te korku dolu anlar... Haliç Metro Köprüsü'nde korkuluklara yaslanan bir kişi denize düştü. Şahıs deniz polisi tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 12:36
Haliç’te panik: Köprüden düşen adamı polis kurtardı

Haliç Metro Köprüsü'nde korkuluklara yaslanan bir kişi denize düştü.

Haliç’te panik: Köprüden düşen adamı polis kurtardı
Haliç'te can pazarı!

HALİÇ'TE KORKU DOLU ANLAR

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 kişi metro köprüsünün korkularından Haliç'e düştü.

Haliç’te panik: Köprüden düşen adamı polis kurtardı

Denizde hareketsiz duran adam için vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz polisi, Haliç'e düşen adamı kurtarmak için çalışmalara başladı.

Haliç’te panik: Köprüden düşen adamı polis kurtardı

POLİS KURTARDI

Tekneyle denize düşen adamın yanına giden polis ekipleri adamı kurtardı.

Haliç’te panik: Köprüden düşen adamı polis kurtardı

Tekneye alınan adam ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.