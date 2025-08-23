Hailey Bieber’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Minik Jack Blues artık 1 yaşında

2018 yılında dünyaevine giren çift, geçtiğimiz yıl ilk kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Minik Jack'in yüzü hala kameralara gösterilmezken, aile kutlamayı özel ve samimi bir şekilde gerçekleştirdi. Hailey'den Duygusal Mesaj Hailey Bieber mesajında, '1 yıl oldu güzel oğlum. 1'inci yaşın kutlu olsun Jack Blues, sen bizim neşe kaynağımızsın' ifadelerini paylaştı. Bieber ailesi sadece özel hayatlarıyla değil, iş dünyasındaki adımlarıyla da gündemde. Hailey Bieber, geçtiğimiz aylarda 2022 yılında çıkardığı güzellik markasını 1 milyar dolara satarak resmen milyarder oldu. Taht el değiştirdi! Hailey Bieber eşi Justin Bieber'ı solladı: O artık milyarder! Ünlü model, marka bünyesinde aktif rolünü sürdürmeye devam edeceğini açıkladı. Hayranlardan Büyük İlgi Jack Blues'un ilk yaş gününe özel bu kutlama, hem ailenin mutluluğunu hem de çiftin hayranlarının ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Minik Jack, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kaz ayakları, kuruluk, akne... Hailey Bieber'ın pürüzsüz cilt için çözüm formülü Hailey Bieber sosyal medya hesabında Tatlıtuğ'u paylaştı! Fotoğraflar: Sosyal medya