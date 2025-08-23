Kadraj Galeri Kadraj İkon Hailey Bieber’ın paylaşımı sosyal medyayı salladı: Minik Jack Blues artık 1 yaşında

Hailey Baldwin ve Justin Bieber, oğulları Jack Blues'un ilk yaş gününü kutlamanın heyecanını yaşıyor. Ünlü model, sosyal medya hesabından yaptığı özel paylaşımda duygularını takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 23.08.2025 13:19
2018 yılında dünyaevine giren çift, geçtiğimiz yıl ilk kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Minik Jack'in yüzü hala kameralara gösterilmezken, aile kutlamayı özel ve samimi bir şekilde gerçekleştirdi.

Hailey'den Duygusal Mesaj

Hailey Bieber mesajında, "1 yıl oldu güzel oğlum. 1'inci yaşın kutlu olsun Jack Blues, sen bizim neşe kaynağımızsın" ifadelerini paylaştı.

Bieber ailesi sadece özel hayatlarıyla değil, iş dünyasındaki adımlarıyla da gündemde.

Hailey Bieber, geçtiğimiz aylarda 2022 yılında çıkardığı güzellik markasını 1 milyar dolara satarak resmen milyarder oldu.

Taht el değiştirdi! Hailey Bieber eşi Justin Bieber’ı solladı: O artık milyarder!
