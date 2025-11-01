Hafta sonu yazdan kalma günler! 1-2 Kasım için MGM il il açıkladı: Termometreler 25 dereceyi görecek
Hafta sonu yazdan kalma günler yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1-2 Kasım tarihleri için hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı illerde termometreler 30 dereceye kadar çıkarken, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 01.11.2025 09:09