Hafta sonu yazdan kalma günler! 1-2 Kasım için MGM il il açıkladı: Termometreler 25 dereceyi görecek

KASIMDA BAHAR SICAĞI

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini aktaran Tekin, "Önümüzdeki üç gün boyunca ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Ancak salı günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerde ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışlar görülecek." dedi.

Tekin'in açıklamasına göre, salı günü Marmara, Batı Karadeniz kıyıları, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısı yağış alacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise ülkenin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağış bekleniyor.