Hafta sonu yazdan kalma günler! 1-2 Kasım için MGM il il açıkladı: Termometreler 25 dereceyi görecek

Hafta sonu yazdan kalma günler yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1-2 Kasım tarihleri için hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı illerde termometreler 30 dereceye kadar çıkarken, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 01.11.2025 09:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yağışsız ve güneşli bir hava beklenirken, hafta sonu adeta yazdan kalma günler yaşanacak. Peki hava hafta sonu kaç derece olacak? İşte il il hava durumu tahminleri…

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, hafta sonu yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı bulutlu diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Yetkililer, özellikle görüş mesafesinin azalabileceği bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU YAZDAN KALMA GÜNLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, hafta sonu ve pazartesi günü boyunca yurt genelinde yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini bildirdi.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceğini belirten Tekin, "Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı." uyarısında bulundu.

KASIMDA BAHAR SICAĞI

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini aktaran Tekin, "Önümüzdeki üç gün boyunca ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Ancak salı günü itibarıyla kuzeybatı kesimlerde ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışlar görülecek." dedi.

Tekin'in açıklamasına göre, salı günü Marmara, Batı Karadeniz kıyıları, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısı yağış alacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise ülkenin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağış bekleniyor.