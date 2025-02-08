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Hafta sonu İstanbul'da kar var mı? İlçe ilçe hava durumu...

Meteorolojiden yapılan tahminlere göre bölge genelinde kış etkisini hissettirmeye devam edecek. Gün boyu çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken doğu kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Ayrıca yer yer buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Mevsim normallerinin altında seyredecek hava sıcaklığıyla birlikte kuzey ve kuzeydoğudan esen poyrazın zaman zaman kuvvetlenerek 60 km/saat hıza ulaşması öngörülüyor. İşte İstanbul kar haritası ve ilçe ilçe hava durumu...

Giriş Tarihi: 08.02.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 09:30
Hafta sonu İstanbul’da kar var mı? İlçe ilçe hava durumu...

Meteorolojiden gelen son verilere göre İstanbul'da kış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Kent genelinde çok bulutlu bir hava hakim olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava dalgası nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekirken, kuzey ve kuzeydoğudan esen poyrazın zaman zaman hızını artırarak 60 km/saat'e ulaşması bekleniyor. İşte megakentin il ve ilçelerinde havanın seyri.

Hafta sonu İstanbul’da kar var mı? İlçe ilçe hava durumu...

🔺UYARILAR

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hafta sonu İstanbul’da kar var mı? İlçe ilçe hava durumu...

🌂 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hafta sonu İstanbul’da kar var mı? İlçe ilçe hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesindeki güncel verilere göre İstanbul ve ilçelerinde 8 Şubat 2025 Cumartesi günü için beklenen hava durumu:

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu - 8°C

Adalar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu - 7°C

Hafta sonu İstanbul’da kar var mı? İlçe ilçe hava durumu...

Arnavutköy: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu - 5°C

Ataşehir: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu - 6°C