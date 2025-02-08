Hafta sonu İstanbul'da kar var mı? İlçe ilçe hava durumu...

Meteorolojiden yapılan tahminlere göre bölge genelinde kış etkisini hissettirmeye devam edecek. Gün boyu çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken doğu kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Ayrıca yer yer buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Mevsim normallerinin altında seyredecek hava sıcaklığıyla birlikte kuzey ve kuzeydoğudan esen poyrazın zaman zaman kuvvetlenerek 60 km/saat hıza ulaşması öngörülüyor. İşte İstanbul kar haritası ve ilçe ilçe hava durumu...