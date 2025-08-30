Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Ağustos MGM il il açıkladı: İstanbul ve o illere sıcak hava dalgası geliyor! Pazar gününe dikkat
Türkiye, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve özellikle İstanbul'da pazar günü termometreler 35 dereceyi görebilecek. Rüzgarların hafiflemesiyle birlikte kavurucu sıcaklar hissedilir olacak, yağışlar ise azalacak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte MGM'den il il hava durumu raporu…
Giriş Tarihi: 30.08.2025 09:36