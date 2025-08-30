Kadraj Galeri Kadraj İkon Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Ağustos MGM il il açıkladı: İstanbul ve o illere sıcak hava dalgası geliyor! Pazar gününe dikkat

Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Ağustos MGM il il açıkladı: İstanbul ve o illere sıcak hava dalgası geliyor! Pazar gününe dikkat

Türkiye, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve özellikle İstanbul'da pazar günü termometreler 35 dereceyi görebilecek. Rüzgarların hafiflemesiyle birlikte kavurucu sıcaklar hissedilir olacak, yağışlar ise azalacak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte MGM'den il il hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, serinletici rüzgarlar yavaş yavaş kesiliyor ve Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Hafta sonu özellikle pazar günü sıcaklıklar zirve yapacak ve salı gününe kadar bunaltıcı etkisini sürdürecek. Orta ve Doğu Akdeniz ile Toroslar civarında ise yerel sağanaklar görülecek, diğer bölgeler ise genellikle güneşli ve az bulutlu bir hava ile karşılaşacak. İstanbul başta olmak üzere birçok şehir, bu hafta sonu kavurucu sıcak günlere hazırlanıyor. İşte güncel hava durumu tahminleri…

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini açıkladı. Tek, özellikle hafta sonunda sıcak hava dalgasının etkili olacağını belirterek, "Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar 35 derece civarına çıkabilir" ifadelerini kullandı.

YAĞIŞ BEKLENTİSİ DÜŞÜK, KURAKLIK DEVAM EDİYOR

Adil Tek, Eylül ayının ilk günlerinde Marmara Bölgesi'nde 6 Eylül'e kadar, uzun vadeli tahminlere göre ise 14-15 Eylül'e kadar ciddi bir yağış beklenmediğini söyledi. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde ise yer yer yağış görülebileceğini belirtti. Tek, kuraklığın sürdüğünü vurgulayarak, "Kuraklık devam ediyor; ancak Aralık ayında beklenen yağışlar ile bir rahatlama olabilir. Bu durum kar yağışına yol açabilir, fakat kesin bir şey söylemek için erken" dedi.

EKİM VE KASIM AYLARINDA HAVA DURUMU

Meteoroloji uzmanı, Ekim ayında yağışların genel olarak ortalamanın altında olacağını ifade etti. Kasım ayında ise Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da kuraklığın devam edeceğini, diğer bölgelerde ise hava şartlarının mevsim normallerine yakın seyredeceğini aktardı.

TÜRKİYE'NİN YENİ HAFTADAKİ HAVA TAHMİNİ

MGM'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürüyor.