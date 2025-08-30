Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Ağustos MGM il il açıkladı: İstanbul ve o illere sıcak hava dalgası geliyor! Pazar gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, serinletici rüzgarlar yavaş yavaş kesiliyor ve Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Hafta sonu özellikle pazar günü sıcaklıklar zirve yapacak ve salı gününe kadar bunaltıcı etkisini sürdürecek. Orta ve Doğu Akdeniz ile Toroslar civarında ise yerel sağanaklar görülecek, diğer bölgeler ise genellikle güneşli ve az bulutlu bir hava ile karşılaşacak. İstanbul başta olmak üzere birçok şehir, bu hafta sonu kavurucu sıcak günlere hazırlanıyor. İşte güncel hava durumu tahminleri…