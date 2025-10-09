Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: Trabzon, Rize, Hatay...

8 İlde Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye illerine sarı kodlu uyarı verdi.

Bu illerde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.