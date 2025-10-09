Kadraj Galeri Kadraj İkon Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: Trabzon, Rize, Hatay...

Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: Trabzon, Rize, Hatay...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ekim tarihinde yurt genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak ve fırtına için vatandaşları uyardı. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. 8 ilde de sarı kodlu uyarı yayınlandı. Hafta ortasına kadar sürecek olumsuz hava koşullarının ardından Cuma gününden itibaren yurt genelinde hava açıyor. Meteoroloji verilerine göre, hafta sonu itibarıyla güneş yeniden yüzünü gösterecek. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerine çıkarak 25 derecenin üstünü görecek. Peki bugün İstanbul'da yağmur var mı? Hangi bölgelerde sağanak yağış görülecek? İşte 9 Ekim hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 09.10.2025 07:13
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: Trabzon, Rize, Hatay...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Ancak bu tablo uzun sürmeyecek. Hafta sonuna doğru havada belirgin bir iyileşme bekleniyor.

Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: Trabzon, Rize, Hatay...

8 İlde Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon ve Osmaniye illerine sarı kodlu uyarı verdi.
Bu illerde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: Trabzon, Rize, Hatay...

YURT GENELİNDE YAĞIŞLAR ETKİLİ OLUYOR

Hafta ortasına kadar Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: Trabzon, Rize, Hatay...

Özellikle Doğu Akdeniz'in iç bölgeleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Antalya, Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: Trabzon, Rize, Hatay...

HAVA SICAKLIĞI MEVSİMİN ALTINDA SEYREDİYOR

Meteoroloji, doğu kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece birden düşeceğini bildirdi. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genel olarak hava, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.
Rüzgar, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zaman zaman 40-60 km/saat hızla esecek.