Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: Trabzon, Rize, Hatay...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ekim tarihinde yurt genelinde etkili olacak kuvvetli sağanak ve fırtına için vatandaşları uyardı. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. 8 ilde de sarı kodlu uyarı yayınlandı. Hafta ortasına kadar sürecek olumsuz hava koşullarının ardından Cuma gününden itibaren yurt genelinde hava açıyor. Meteoroloji verilerine göre, hafta sonu itibarıyla güneş yeniden yüzünü gösterecek. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerine çıkarak 25 derecenin üstünü görecek. Peki bugün İstanbul'da yağmur var mı? Hangi bölgelerde sağanak yağış görülecek? İşte 9 Ekim hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 09.10.2025 07:13