HAC KESİN KAYIT EKRANI E-DEVLET 2025: Diyanet ile Hac kayıtları nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Hac Ücretleri ve Ödeme Detayları

2026 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) cinsinden tahsil edilecek. Hacı adayları ücretin tamamını kayıt sırasında ödeyebilecekleri gibi, %40'ı peşin, kalanı iki taksitte ödeme seçeneğini de kullanabilecek.

Normal Konaklama Ücretleri:

4 kişilik oda: 26.000 SAR

3 kişilik oda: 27.750 SAR

2 kişilik oda: 29.750 SAR

Ücret ödemeleri, T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgileriyle Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Emlak Katılım, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım şubelerinden yapılabilecek.