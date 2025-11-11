Kadraj Galeri Kadraj İkon HAC KESİN KAYIT EKRANI E-DEVLET 2025: Diyanet ile Hac kayıtları nereden yapılır, ücreti ne kadar?

HAC KESİN KAYIT EKRANI E-DEVLET 2025: Diyanet ile Hac kayıtları nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 5 Kasım 2025'te yapılan kura çekiminin ardından 2026 yılı hac sonuçlarını açıkladı. Böylece kutsal topraklara gitmeye hak kazanan adaylar belli olurken hac kesin kayıt süreci de bugün itibarıyla başladı.

Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:32
HAC KESİN KAYIT EKRANI E-DEVLET 2025: Diyanet ile Hac kayıtları nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre 2026 yılı hac kesin kayıt işlemleri, 11 Kasım 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla başladı. Hacı adaylarının kayıt işlemlerini 21 Kasım 2025 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

HAC KESİN KAYIT EKRANI E-DEVLET 2025: Diyanet ile Hac kayıtları nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Bu süreçte kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, işlemlerini yalnızca e-Devlet portalı üzerinden yapabilecek. Sisteme giriş yapan adaylar, "Hac İşlemleri" menüsünden organizasyon tercihlerinde bulunabilecek.

HAC KESİN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KESİN KAYIT EKRANI E-DEVLET 2025: Diyanet ile Hac kayıtları nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Organizasyon Tercihleri ve Kayıt Yöntemleri

Vatandaşlar kayıt sırasında iki farklı organizasyon tipinden birini seçebilecek:

📍Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu

📍Acenta Organizasyonu

HAC KESİN KAYIT EKRANI E-DEVLET 2025: Diyanet ile Hac kayıtları nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Diyanet organizasyonunu tercih eden hacı adayları, konaklama türü ve havalimanı tercihlerini isterlerse il müftülüklerinden, acenta organizasyonunu tercih edenler ise sözleşmeli acentalar aracılığıyla yapabilecek.

Başkanlıkla sözleşmeli acentaların listesine www.hac.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

HAC KESİN KAYIT EKRANI E-DEVLET 2025: Diyanet ile Hac kayıtları nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Hac Ücretleri ve Ödeme Detayları

2026 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) cinsinden tahsil edilecek. Hacı adayları ücretin tamamını kayıt sırasında ödeyebilecekleri gibi, %40'ı peşin, kalanı iki taksitte ödeme seçeneğini de kullanabilecek.

Normal Konaklama Ücretleri:

4 kişilik oda: 26.000 SAR

3 kişilik oda: 27.750 SAR

2 kişilik oda: 29.750 SAR

Ücret ödemeleri, T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgileriyle Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Emlak Katılım, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım şubelerinden yapılabilecek.