Hac ek kayıt başvurusu e-Devlet: Diyanet hac ek kayıt süreci ne zaman bitiyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı hac hazırlıkları kapsamında yürüttüğü ek kayıt süreci erişime açıldı. Hac kurasında adı çıkmayan ancak ikinci bir hak elde eden adaylar için ek kayıt imkanı 27 Kasım itibarıyla başladı. 5 Kasım 2025 tarihinde 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlenen adaylar kesin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.

Giriş Tarihi: 02.12.2025 06:18
Bu yıl hac kuralarına ön kayıt ve güncelleme işlemlerini tamamlamış toplam 1 milyon 799 bin 835 kişi katıldı. Kura sonuçlarının ardından ek kayıt süreci 27 Kasım'da başlatıldı. Diyanet'e göre 2026 yılı hac ek kayıtları 5 Aralık 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden devam edecek.

Süre bitiminden sonra sistem kayıt kabul etmeyecek ve işlemler hac organizasyon takvimine göre ilerleyecek.

Kesin Kayıt İşlemi Nasıl Yapılıyor?

Kesin kayıt adımları e-Devlet kapısından yürütülüyor. Adaylar önce kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapıyor, ardından arama bölümünden "Hac İşlemleri" sekmesine erişiyor.

Bu bölümde karşılarına çıkan ana ekrandan "Organizasyon Tercihi" kısmına girerek hac yolculuğunda Diyanet organizasyonunu mu yoksa acenta organizasyonunu mu tercih edeceklerini belirliyorlar.

Yapılan tercih bağlayıcı kabul edildiği için adayların bu aşamada dikkatli olması gerekiyor. Tercih onaylandıktan sonra sayfada kendi bilgilerinin yanı sıra aynı grup içinde yer alan kişilerin bilgileri de görüntüleniyor.

Diyanet Organizasyonu Tercih Edenler İçin Adımlar

Diyanet organizasyonu seçen adaylar "Kesin Kayıt İşlemleri" menüsüne geçerek havalimanı ve hac ücreti ödeme şeklini belirliyor. Sonraki ekrandaysa konaklama türü ve oda tipi seçiliyor. Adaylar yakınlarıyla aynı kafilede ya da odada kalmak istiyorlarsa aynı seçenekleri işaretlemek zorunda. Oda yerleşimlerinde mahremiyet ve yakınlık ilişkisi gözetilerek planlama yapılıyor.