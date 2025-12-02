Hac ek kayıt başvurusu e-Devlet: Diyanet hac ek kayıt süreci ne zaman bitiyor?

Bu bölümde karşılarına çıkan ana ekrandan "Organizasyon Tercihi" kısmına girerek hac yolculuğunda Diyanet organizasyonunu mu yoksa acenta organizasyonunu mu tercih edeceklerini belirliyorlar.

Yapılan tercih bağlayıcı kabul edildiği için adayların bu aşamada dikkatli olması gerekiyor. Tercih onaylandıktan sonra sayfada kendi bilgilerinin yanı sıra aynı grup içinde yer alan kişilerin bilgileri de görüntüleniyor.