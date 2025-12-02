Hac ek kayıt başvurusu e-Devlet: Diyanet hac ek kayıt süreci ne zaman bitiyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı hac hazırlıkları kapsamında yürüttüğü ek kayıt süreci erişime açıldı. Hac kurasında adı çıkmayan ancak ikinci bir hak elde eden adaylar için ek kayıt imkanı 27 Kasım itibarıyla başladı. 5 Kasım 2025 tarihinde 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlenen adaylar kesin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.
Giriş Tarihi: 02.12.2025 06:18