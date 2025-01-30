Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! 67 yaşında ama...

Başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman, İlyas Salman ve Şener Şen gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga, yıllar sonra gündem oldu. Şimdilerde 67 yaşında olan Yeşilçam yıldızının son halini görenler ise hayran kaldı. Sosyal medya kullanıcıları "Gençliğinde de güzeldin şimdi de çok güzelsin", "Yıllar sana sadece güzellik katmış, hala çok tatlısın", "Gülüşünüz hiç değişmemiş" yorumlarında bulundu. İşte güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Sevda Aktolga'nın son hali...