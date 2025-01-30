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Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! 67 yaşında ama...

Başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman, İlyas Salman ve Şener Şen gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga, yıllar sonra gündem oldu. Şimdilerde 67 yaşında olan Yeşilçam yıldızının son halini görenler ise hayran kaldı. Sosyal medya kullanıcıları "Gençliğinde de güzeldin şimdi de çok güzelsin", "Yıllar sana sadece güzellik katmış, hala çok tatlısın", "Gülüşünüz hiç değişmemiş" yorumlarında bulundu. İşte güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Sevda Aktolga'nın son hali...

Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:43
Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! 67 yaşında ama...

Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman, İlyas Salman ve Şener Şen gibi isimleri bir araya getiren Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga, hem performansı hem güzelliğiyle hafızalara kazındı.

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! 67 yaşında ama...

Duru güzelliği ve gülüşüyle milyonların beğenisini toplayan ünlü oyuncu, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! 67 yaşında ama...

Şimdilerde 67 yaşında olan Yeşilçam yıldızının son halini görenler ise hayran kaldı.

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! 67 yaşında ama...

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu için birçok yorum yapıldı.

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! 67 yaşında ama...

Sosyal medya kullanıcıları, "Gençliğinde de güzeldin şimdi de çok güzelsin", "Yıllar sana sadece güzellik katmış, hala çok tatlısın", "Çok duygulandım yıllar sonra sizi görünce sosyal medyada. Ama gülüşünüz hiç değişmemiş, sizler çok özelsiniz" yorumlarında bulundu.