Hababam Sınıfı’nın Ahmet’i Ahmet Sezerel’in aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Zembilli’nin yıldızı çıktı!

Yeşilçam efsanelerinden Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı Çalışkan Ahmet karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel hem oyunculuk performansı hem de yakışıklılığıyla bir döneme damga vurdu. Hababam Sınıfı'nda ünlendikten sonra Aile Şerefi ve Gülen Gözler filmlerinde usta oyuncularla çalışma fırsatı bulan Sezerel, birçok başarılı filminde yönetmenliğini üstlendi. Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Yeşilçam yıldızı, son olarak eşiyle gündeme geldi. 2 çocuk babası Sezerel'in atv'nin sevilen dizisi Zembilli'nin yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ahmet Sezerel'in kendisi gibi ünlü olan eşi kim...