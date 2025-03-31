Güzel haber geldi: 75 bin TL faizsiz kredi kampanyası başladı! İş Bankası, Akbank, Garanti, TEB...

Faizsiz Kredi İçin Bankaların Koşulları

Bazı bankalar sıfır faizli kredi kampanyalarına başvurabilmek için belirli koşullar sunabiliyor. En yaygın olan koşul başvuru sahibinin yeni müşteri olması gerekliliği. Ayrıca Findeks kredi notu da kredi başvurularının onaylanmasında önemli bir rol oynayabiliyor. Yüksek Findeks notuna sahip olanlar faizsiz kredilerden daha rahat faydalanabiliyor.