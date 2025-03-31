Kadraj Galeri Kadraj İkon Güzel haber geldi: 75 bin TL faizsiz kredi kampanyası başladı! İş Bankası, Akbank, Garanti, TEB...

Güzel haber geldi: 75 bin TL faizsiz kredi kampanyası başladı! İş Bankası, Akbank, Garanti, TEB...

Mart ayının son gününde sıfır faizli kredi kampanyalarına yoğun talep devam ediyor. Bankalar vatandaşlara maliyet avantajı sağlayan ve erişim kolaylığı sunan faizsiz kredi imkanlarıyla rekabeti artırmış durumda. Nisan ayında da devam etmesi beklenen sıfır faizli kredilerle ilgili yeni tavan rakamları ve detaylar da netleşti. İşte sıfır faizli kredi veren bankalar ve bu kampanyalardan yararlanmak isteyenler için bilmeniz gerekenler.

Giriş Tarihi: 31.03.2025 08:31 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 08:33
Güzel haber geldi: 75 bin TL faizsiz kredi kampanyası başladı! İş Bankası, Akbank, Garanti, TEB...

Sıfır faizli krediler yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda dijital bankacılık uygulamaları sayesinde vatandaşlara şubelere gitmeden kredi başvuru imkanı sunuyor. Başvuruların tamamı online ortamda yapılabiliyor ve onaylanan krediler hızla hesaplara aktarılıyor. Bu kolay erişim faizsiz kredi kullanmak isteyenler için önemli bir avantaj yaratıyor.

Güzel haber geldi: 75 bin TL faizsiz kredi kampanyası başladı! İş Bankası, Akbank, Garanti, TEB...

Faizsiz Kredi İçin Bankaların Koşulları

Bazı bankalar sıfır faizli kredi kampanyalarına başvurabilmek için belirli koşullar sunabiliyor. En yaygın olan koşul başvuru sahibinin yeni müşteri olması gerekliliği. Ayrıca Findeks kredi notu da kredi başvurularının onaylanmasında önemli bir rol oynayabiliyor. Yüksek Findeks notuna sahip olanlar faizsiz kredilerden daha rahat faydalanabiliyor.

Güzel haber geldi: 75 bin TL faizsiz kredi kampanyası başladı! İş Bankası, Akbank, Garanti, TEB...

Sıfır Faizli Kredi Sunan Bankalar ve Kampanya Detayları

Birçok banka, sıfır faizli kredi kampanyaları sunarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

İşte o bankalar ve sunmuş oldukları kredi imkanları:

Güzel haber geldi: 75 bin TL faizsiz kredi kampanyası başladı! İş Bankası, Akbank, Garanti, TEB...

Enpara

Yeni müşterilere özel olarak 3 ay vadeli, %0 faizle 10.000 TL kredi imkanı sağlıyor.

Güzel haber geldi: 75 bin TL faizsiz kredi kampanyası başladı! İş Bankası, Akbank, Garanti, TEB...

Albaraka Türk

Yeni müşterilerine 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 25.000 TL finansman imkanı sunuyor.