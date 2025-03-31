Güzel haber geldi: 75 bin TL faizsiz kredi kampanyası başladı! İş Bankası, Akbank, Garanti, TEB...

Mart ayının son gününde sıfır faizli kredi kampanyalarına yoğun talep devam ediyor. Bankalar vatandaşlara maliyet avantajı sağlayan ve erişim kolaylığı sunan faizsiz kredi imkanlarıyla rekabeti artırmış durumda. Nisan ayında da devam etmesi beklenen sıfır faizli kredilerle ilgili yeni tavan rakamları ve detaylar da netleşti. İşte sıfır faizli kredi veren bankalar ve bu kampanyalardan yararlanmak isteyenler için bilmeniz gerekenler.
Giriş Tarihi: 31.03.2025 08:31
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 08:33