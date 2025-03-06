Güneş yüzünü gösterdi: Termometreler 16 dereceyi görecek! İstanbul'a bahar resmen geldi | MGM 6 Mart hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselişe geçiyor. İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli günlere bırakırken önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 07:18