Güneş yüzünü gösterdi: Termometreler 16 dereceyi görecek! İstanbul’a bahar resmen geldi | MGM 6 Mart hava durumu

Çığ ve Kar Erimelerine Karşı Uyarı!

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki vatandaşları ve yetkilileri heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kar örtüsünün çözülmeye başlamasıyla birlikte kar erimelerine bağlı olumsuzluklar yaşanabileceğine de dikkat çeken uzmanlar, bu bölgelerde yaşayanların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.