Kadraj Galeri Kadraj İkon Güneş yüzünü gösterdi: Termometreler 16 dereceyi görecek! İstanbul'a bahar resmen geldi | MGM 6 Mart hava durumu

Güneş yüzünü gösterdi: Termometreler 16 dereceyi görecek! İstanbul'a bahar resmen geldi | MGM 6 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselişe geçiyor. İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli günlere bırakırken önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Mart il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 06.03.2025 07:16 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 07:18
Güneş yüzünü gösterdi: Termometreler 16 dereceyi görecek! İstanbul’a bahar resmen geldi | MGM 6 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yurdun büyük bir kısmında sıcaklıklar 2 ila 4 dereceye kadar artacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bütün illerde bahar havası etkisini göstermeye başlayacak. İşte 6 Mart hava durumu raporu haberimizde.

Güneş yüzünü gösterdi: Termometreler 16 dereceyi görecek! İstanbul’a bahar resmen geldi | MGM 6 Mart hava durumu

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Özellikle Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, Artvin çevrelerinde hafif yağmur, Kars'ta ise hafif kar yağışı görülecek.

Güneş yüzünü gösterdi: Termometreler 16 dereceyi görecek! İstanbul’a bahar resmen geldi | MGM 6 Mart hava durumu

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise gece saatlerinden itibaren buzlanma ve don olayları etkili olacak. Bununla birlikte sabah saatlerinde yoğun pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Güneş yüzünü gösterdi: Termometreler 16 dereceyi görecek! İstanbul’a bahar resmen geldi | MGM 6 Mart hava durumu

Çığ ve Kar Erimelerine Karşı Uyarı!

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki vatandaşları ve yetkilileri heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kar örtüsünün çözülmeye başlamasıyla birlikte kar erimelerine bağlı olumsuzluklar yaşanabileceğine de dikkat çeken uzmanlar, bu bölgelerde yaşayanların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Güneş yüzünü gösterdi: Termometreler 16 dereceyi görecek! İstanbul’a bahar resmen geldi | MGM 6 Mart hava durumu

Hava Sıcaklıkları Artıyor!

Kuzeybatı bölgelerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı belirtilirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor. Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında kalmaya devam edecek.