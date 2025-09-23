GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 2025 GSB 450 yurt yönetim personeli alımında son durum

1 Kişilik Kadro İçin Kaç Kişi Yarışacak?

GSB'nin alım duyurusundaki en kritik detaylardan biri, sözlü mülakata çağrılacak aday sayısıyla ilgili. Bakanlık ilan edilen 450 kişilik kadronun tam 3 katı kadar adayı, yani toplamda 1.350 adayı sözlü sınava davet edecek. Bu, mülakat aşamasında her 1 kişilik kadro için 3 adayın yarışacağı anlamına geliyor. KPSS puanıyla ilk sıralamaya girmek mülakata katılmak için yeterli olsa da, asıl atamayı belirleyecek olan faktörün mülakattaki performans olacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu durum, adayların mülakata hazırlık sürecini en az KPSS kadar ciddiye alması gerektiğini gösteriyor.