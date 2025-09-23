GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 2025 GSB 450 yurt yönetim personeli alımında son durum

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için nefesler tutuldu. 8-12 Eylül'de başvurularını tamamlayan binlerce aday, şimdi GSB personel alımı sonuçları için gün sayıyor. Sonuçların eylül sonuna kadar açıklanması beklenirken ilan edilen kadronun 3 katı aday sözlü mülakata çağrılacak. Peki GSB yurt yönetim personeli alım sonuçları duyuruldu mu, ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek?
Giriş Tarihi: 23.09.2025 10:23