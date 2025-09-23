GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 2025 GSB 450 yurt yönetim personeli alımında son durum

Kadraj Galeri Kadraj İkon GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için nefesler tutuldu. 8-12 Eylül'de başvurularını tamamlayan binlerce aday, şimdi GSB personel alımı sonuçları için gün sayıyor. Sonuçların eylül sonuna kadar açıklanması beklenirken ilan edilen kadronun 3 katı aday sözlü mülakata çağrılacak. Peki GSB yurt yönetim personeli alım sonuçları duyuruldu mu, ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek?

Üniversite yurtlarında görev almak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) başvuru yapan binlerce aday için en kritik bekleyiş başladı. 450 kişilik dev yurt yönetim personeli alımı için 8-12 Eylül tarihleri arasında alınan başvuruların değerlendirme süreci devam ediyor. Adaylar, KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek olan ve sözlü mülakata katılmaya hak kazananların listesini merakla bekliyor. GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak ve sonuçlar nereden öğrenilecek? Ankara'da yapılacak olan sözlü sınavda adayları neler bekliyor ve nihai başarı listesi nasıl oluşturulacak? İşte atama bekleyen adaylar için adım adım GSB personel alımı yol haritası.

1 Kişilik Kadro İçin Kaç Kişi Yarışacak?

GSB'nin alım duyurusundaki en kritik detaylardan biri, sözlü mülakata çağrılacak aday sayısıyla ilgili. Bakanlık ilan edilen 450 kişilik kadronun tam 3 katı kadar adayı, yani toplamda 1.350 adayı sözlü sınava davet edecek. Bu, mülakat aşamasında her 1 kişilik kadro için 3 adayın yarışacağı anlamına geliyor. KPSS puanıyla ilk sıralamaya girmek mülakata katılmak için yeterli olsa da, asıl atamayı belirleyecek olan faktörün mülakattaki performans olacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu durum, adayların mülakata hazırlık sürecini en az KPSS kadar ciddiye alması gerektiğini gösteriyor.

GSB Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman ve Nereden Açıklanacak?

Başvurularını 12 Eylül'de tamamlayan adayların en çok sorduğu soru: "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" GSB tarafından henüz resmi bir tarih verilmemiş olsa da, geçmiş alım süreçleri bize güçlü bir ipucu sunuyor. Başvuruların sona ermesinden sonraki değerlendirme süreci genellikle 2-3 hafta sürmektedir. Bu doğrultuda, KPSS puanına göre sıralanan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesinin Eylül ayının son haftası veya en geç Ekim ayının ilk günlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar, sonuçlara sadece ve sadece Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Kariyer Kapısı platformu üzerinden, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecekler. Adaylara posta veya başka bir yolla ayrıca tebligat yapılmayacak. Bu nedenle, belirtilen tarihlerde Kariyer Kapısı'nı düzenli olarak kontrol etmek hayati önem taşıyor.

GSB Mülakat Süreci: Kimler Çağrılacak, Sınavda Ne Sorulacak?

KPSS puan sıralamasına göre her il ve cinsiyet grubu için belirlenen kontenjanın 3 katı içinde yer alan adaylar, Ankara'da yapılacak olan sözlü mülakata davet edilecek. Mülakat tarihi, saati ve yeri de yine Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak. Sınava gelirken adayların yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Pasaport) bulundurmaları zorunludur.