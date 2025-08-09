Kadraj Galeri Kadraj İkon GSB 4 bin 400 personel alımı başvuru tarihleri: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları nedir?

GSB 4 bin 400 personel alımı başvuru tarihleri: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilat birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda gerçekleştirilecek personel alımı için başvuru tarihleri ve şartlar netleşti. GSM personel alımı, gençlere ve spora yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir fırsat sunarken, adaylar başvuru koşullarını ve süreçlerini yakından takip ediyor. Peki GSB 4 bin 400 personel alımı ne zaman? İşte başvuru şartları!

Giriş Tarihi: 09.08.2025 10:09
GSM taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar, GSB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında yoğun şekilde araştırma yapıyor. Farklı pozisyonlarda yapılacak olan bu alımlarda, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınacak. Başvuru koşulları ve süreçleri netleşirken, gençler ve spor alanında kariyer hedefleyenler için büyük bir fırsat sunuluyor. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları nedir? İşte başvuru tarihleri…

GSB 4 BİN 400 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için başvurular, 9 Ağustos 2025'te saat 00:00'da başlayıp 17 Ağustos 2025 saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla elektronik ortamda yapılabilecek.

GSB 4 BİN 400 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

2025 yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplamda 4 bin 400 sözleşmeli personel istihdam edecek. Bu kapsamda, 2 bin 750 kişi Destek Personeli (Temizlik), 1.150 kişi Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 kişi ise Destek Personeli (Bakım-Onarım) pozisyonlarında görev alacak.

Temizlik personeli alımları 2024 KPSS B grubu KPSS P94 puan türüne göre yapılırken; koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için iki ayrı puan türü esas alınacak. Buna göre, 150 kişilik koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu KPSS P3 puanına, 1.000 kişilik kadro ise KPSS P93 puanına göre değerlendirilecek. Bakım ve onarım personeli alımında ise KPSS P94 puanı kriter olarak kullanılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

Başvuru son tarihi itibarıyla en az 18 yaşında olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylıkları hariç),

2024 KPSS'ye girerek başvurulan pozisyon için belirlenen asgari puanı almış olmak,

Tercih edilen pozisyona ait tabloda ve özel şartlarda belirtilen niteliklere sahip olmak,

Kamu kurumlarında çalışırken görevden veya meslekten çıkarılmamış olmak,

Halen herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

Sözleşme feshi sebebiyle görevden ayrılanlar için, fesih tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olmak (istisnalar hariç),

Görevini sürekli yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.

Özel Şartlar: Koruma ve Güvenlik Görevlisi – 1. Grup Pozisyonu İçin;

Lisans eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

Erkek olmak,

Başvuru son tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (18 Ağustos 1985 ve sonrası doğumlular),

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesindeki şartları taşımak,

Başvuru tarihine kadar geçerliliği devam eden silahlı veya silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak,

26 Haziran 2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği'ne göre "özel güvenlik görevlisi olabilir" ibaresi bulunan geçerli bir sağlık kurulu raporu almak.

(KAYNAK: AA, GSB)