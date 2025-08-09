GSB 4 bin 400 personel alımı başvuru tarihleri: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları nedir?

GSB 4 BİN 400 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

2025 yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplamda 4 bin 400 sözleşmeli personel istihdam edecek. Bu kapsamda, 2 bin 750 kişi Destek Personeli (Temizlik), 1.150 kişi Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 kişi ise Destek Personeli (Bakım-Onarım) pozisyonlarında görev alacak.

Temizlik personeli alımları 2024 KPSS B grubu KPSS P94 puan türüne göre yapılırken; koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için iki ayrı puan türü esas alınacak. Buna göre, 150 kişilik koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu KPSS P3 puanına, 1.000 kişilik kadro ise KPSS P93 puanına göre değerlendirilecek. Bakım ve onarım personeli alımında ise KPSS P94 puanı kriter olarak kullanılacak.