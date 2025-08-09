GSB 4 bin 400 personel alımı başvuru tarihleri: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları nedir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,
Başvuru son tarihi itibarıyla en az 18 yaşında olmak,
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak (dul ve yetim aylıkları hariç),
2024 KPSS'ye girerek başvurulan pozisyon için belirlenen asgari puanı almış olmak,
Tercih edilen pozisyona ait tabloda ve özel şartlarda belirtilen niteliklere sahip olmak,
Kamu kurumlarında çalışırken görevden veya meslekten çıkarılmamış olmak,
Halen herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
Sözleşme feshi sebebiyle görevden ayrılanlar için, fesih tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olmak (istisnalar hariç),
Görevini sürekli yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.
