GSB 2750 temizlik görevlisi alımı sonuçları ve taban puanlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 yılında toplam 2750 temizlik görevlisi alımı yapıyor. Başvurular 17 Ağustos'ta sona erdi ve sonuçların 30 Ağustos 2025'e kadar açıklanması bekleniyor. Taban KPSS puanlarının ise kontenjan genişliği nedeniyle 55-70 aralığında kapanması öngörülüyor.

GSB 2750 Temizlik Görevlisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvurular 17 Ağustos 2025'te sona erdi. Sonuçların en geç 30 Ağustos 2025'e kadar duyurulması bekleniyor.

GSB temizlik görevlisi alımı için taban KPSS puanı kaç olacak?

Başvurular en az KPSS 50 puan ile alınıyor. Ancak atamalarda büyükşehirlerde 65-70, Anadolu şehirlerinde 60-65, küçük iller ve doğu bölgelerinde 55-60 bandında kapanış yapması öngörülüyor.

Kaç kişi alınacak ve kontenjan dağılımı nasıl?

Toplamda 2750 kişi alınacak. Bunların 1499'u kadın, 1251'i erkek adaylardan oluşuyor.

GSB temizlik görevlisi alımında mülakat var mı?

Hayır. Alımlar sadece KPSS puanı sıralamasına göre yapılacak. Asil adaylar dışında yedek liste de açıklanacak.

