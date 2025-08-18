Kadraj Galeri Kadraj İkon GSB 2750 temizlik görevlisi alımı sonuçları ve taban puanlar

GSB 2750 temizlik görevlisi alımı sonuçları ve taban puanlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2750 temizlik görevlisi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Taban KPSS puanı ve detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 09:09
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025 yılı için 2.750 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 9 – 17 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Taban KPSS puanı kaç olacak? İşte detaylar…

KADIN VE ERKEK KONTENJANLARI

Alımlar lise mezunu adaylardan yapılacak. Kontenjan dağılımı şu şekilde:

  • 1.251 Erkek

  • 1.499 Kadın
    Toplamda 2.750 temizlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE GENELİNDE ALIM

Temizlik görevlisi alımları Türkiye genelindeki şehirlerde yapılacak. Şehre göre kontenjan listesi başvuru ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.

Başvurular Nasıl Değerlendirilecek?

  • Başvurular KPSS puanı esas alınarak değerlendirilecek.

  • İlanda en düşük başvuru puanı 50 olarak belirlendi.

  • Adaylar puan sıralamasına göre en yüksekten en düşüğe doğru yerleştirilecek.

  • Mülakat yapılmadan, asil ve yedek listeler açıklanacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB temizlik görevlisi alımı için başvurular 17 Ağustos 2025'te sona eriyor. Sonuçların ise en geç 30 Ağustos 2025 tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

TABAN KPSS PUANI KAÇ OLUR?

Geçmiş alımlar dikkate alındığında, bu yılki 2.750 kişilik yüksek kontenjan nedeniyle taban puanların şu aralıklarda olması öngörülüyor:

  • Büyükşehirlerde: 65 – 70

  • Anadolu şehirlerinde: 60 – 65

  • Küçük iller ve doğu bölgelerinde: 55 – 60

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 yılında toplam 2750 temizlik görevlisi alımı yapıyor. Başvurular 17 Ağustos'ta sona erdi ve sonuçların 30 Ağustos 2025'e kadar açıklanması bekleniyor. Taban KPSS puanlarının ise kontenjan genişliği nedeniyle 55-70 aralığında kapanması öngörülüyor.

