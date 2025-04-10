Green Card çekiliş tarihi 2025: Yeşil Kart (Green Card) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Her yıl milyonlarca insanın Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı kazanmak için umutla başvurduğu Green Card çekilişinde sonuçlar için geri sayım başladı. 2025 yılı için yapılan başvurular tamamlandı, şimdi ise gözler merakla beklenen açıklama tarihine çevrildi. Peki Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:25