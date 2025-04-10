Green Card çekiliş tarihi 2025: Yeşil Kart (Green Card) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama, çalışma ve eğitim hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart) için başvuru süreci tamamlandı. Her yıl milyonlarca kişinin umutla başvurduğu bu programda gözler artık sonuç açıklama tarihine çevrildi. ABD vatandaşlığına giden yolda önemli bir adım olan Green Card için 2025 yılı sonuç tarihi merak konusu.