Kadraj Galeri Kadraj İkon Green Card çekiliş tarihi 2025: Yeşil Kart (Green Card) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card çekiliş tarihi 2025: Yeşil Kart (Green Card) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Her yıl milyonlarca insanın Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı kazanmak için umutla başvurduğu Green Card çekilişinde sonuçlar için geri sayım başladı. 2025 yılı için yapılan başvurular tamamlandı, şimdi ise gözler merakla beklenen açıklama tarihine çevrildi. Peki Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler!

Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:25
Green Card çekiliş tarihi 2025: Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?Green Card çekiliş tarihi 2025: Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama, çalışma ve eğitim hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart) için başvuru süreci tamamlandı. Her yıl milyonlarca kişinin umutla başvurduğu bu programda gözler artık sonuç açıklama tarihine çevrildi. ABD vatandaşlığına giden yolda önemli bir adım olan Green Card için 2025 yılı sonuç tarihi merak konusu.

Green Card çekiliş tarihi 2025: Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?Green Card çekiliş tarihi 2025: Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card Nedir, Kimler Başvurabilir?

Green Card ABD'de daimi oturum hakkı sağlayan resmi bir belgedir. Bu karta sahip olan bireyler, oy kullanma ve seçme-seçilme hakkı dışında Amerikan vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olur. Çekiliş sistemiyle dağıtılan Green Card'a her yıl belirli ülkelerden belirlenen sayıda kişi başvurabilir. Türkiye de başvurulara açık ülkeler arasında yer alıyor.

Green Card çekiliş tarihi 2025: Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?Green Card çekiliş tarihi 2025: Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvurular Ne Zaman Alındı?

DV-2026 programı kapsamında Green Card başvuruları 4 Ekim 2024 tarihinde başlamış ve 7 Kasım 2024 tarihinde sona ermişti. Başvuru sürecinde başvuru sahiplerine özel bir "Confirmation Number" (Onay Numarası) verilmişti. Bu numara sonuçları sorgulamak için büyük önem taşıyor.

Green Card çekiliş tarihi 2025: Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?Green Card çekiliş tarihi 2025: Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen DV-2026 Green Card çekilişinin sonuçlarının 3 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor. Geçmiş yıllarda da benzer tarihlerde ilan edilen sonuçlar, resmi internet adresi olan dvprogram.state.gov üzerinden duyurulacak.

Green Card çekiliş tarihi 2025: Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?Green Card çekiliş tarihi 2025: Yeşil Kart Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA

Sonuçlar açıklandığı takdirde dvprogram.state.gov adresi üzerinden Confirmation Number (Başvuru Onay Numarası) ile sorgulanabiliyor.

GREEN CARD SONUÇ EKRANI