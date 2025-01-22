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Grand Kartal Oteli'nin yangın merdivenleri görüntülendi! Binanın içinde mi yoksa dışında mı olmalı?

Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 5 otelden 4'ünün yangın merdiveninin binanın dışında olduğu, yalnızca 76 kişinin öldüğü yanan Grand Kartal Otel'ininkinin binanın içinde olduğu ortaya çıktı. Oteldeki 2 yangın merdiveninin, yangın sırasında içeriden çekilen cep telefonu görüntülerine de ulaşıldı. Peki, yangın merdiveni binanın içinde mi olmalı yoksa dışında mı?

DHA
Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:10
Grand Kartal Oteli’nin yangın merdivenleri görüntülendi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak tarihinde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı.

Grand Kartal Oteli’nin yangın merdivenleri görüntülendi

4 OTELİN MERDİVENİ DIŞARIDA

2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 5 otel bulunduğu öğrenildi. 4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü. Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel'in yangın merdiveninin bina içinde olduğu görüldü.

Kartalkaya'daki 5 otelden 4'ünün yangın merdiveni dışarıda, Grand Kartal'ınki içeride

Grand Kartal Oteli’nin yangın merdivenleri görüntülendi

Grand Kartal Otel'deki 2 yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Grand Kartal Oteli’nin yangın merdivenleri görüntülendi

Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.

Grand Kartal Oteli’nin yangın merdivenleri görüntülendi

Yangın merdiveninin 'dışarıda mı yoksa içeride mi' olması gerektiği konusu ise tartışmalara neden oldu.