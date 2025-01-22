Grand Kartal Oteli'nin yangın merdivenleri görüntülendi! Binanın içinde mi yoksa dışında mı olmalı?
Bolu'da, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 5 otelden 4'ünün yangın merdiveninin binanın dışında olduğu, yalnızca 76 kişinin öldüğü yanan Grand Kartal Otel'ininkinin binanın içinde olduğu ortaya çıktı. Oteldeki 2 yangın merdiveninin, yangın sırasında içeriden çekilen cep telefonu görüntülerine de ulaşıldı. Peki, yangın merdiveni binanın içinde mi olmalı yoksa dışında mı?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:10