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Grand Kartal faciasında yeni gelişme: Ayrıntılı hasar tespit raporunda neler var? Bakanlık savcılığa sundu

Bolu'da Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasına ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Kartalkaya'daki yangının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan ve savcılığa sunulan raporda, yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın "ağır hasarlı" olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı ve binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişi raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne yer verildi.

Giriş Tarihi: 31.01.2025 13:32 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:45
Grand Kartal faicasında yeni gelişme: Ayrıntılı hasar tespit raporunda neler var? Bakanlık savcılığa sundu

Bolu'da Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangına ilişkin soruşturma devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

Grand Kartal faicasında yeni gelişme: Ayrıntılı hasar tespit raporunda neler var? Bakanlık savcılığa sundu

HASAR TESPİT RAPORU SAVCILIĞA SUNULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de yapılan inceleme sonucunda ayrıntılı hasar tespit raporunu yayımladı.

Grand Kartal faicasında yeni gelişme: Ayrıntılı hasar tespit raporunda neler var? Bakanlık savcılığa sundu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya "ağır hasarlı" raporu verildiği hatırlatıldı.

Grand Kartal faicasında yeni gelişme: Ayrıntılı hasar tespit raporunda neler var? Bakanlık savcılığa sundu

4. VE 5. KAT VURGUSU

Yanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu. Binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi, afet etkisi belirleme çalışmaları kapsamında özellikle yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın 'ağır hasarlı' olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına ve bu rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne verdi."

Grand Kartal faicasında yeni gelişme: Ayrıntılı hasar tespit raporunda neler var? Bakanlık savcılığa sundu