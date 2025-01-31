Grand Kartal faciasında yeni gelişme: Ayrıntılı hasar tespit raporunda neler var? Bakanlık savcılığa sundu

Bolu'da Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasına ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Kartalkaya'daki yangının ayrıntılı hasar tespit raporu savcılığa sunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan ve savcılığa sunulan raporda, yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın "ağır hasarlı" olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı ve binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişi raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne yer verildi.