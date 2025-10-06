Gram altında 6.000 TL zirvesi yaklaşıyor! Uzman tarih verdi: 24 ayar altın için yeni rekor yolda

Uzmanlar Ne Diyor: Riskler ve Olası Zirve

Baydar, teknik göstergelerde yönün hâlâ yukarı işaret ettiğini ancak kısa vadede kar satışlarının da gündeme gelebileceğini vurguladı:

"Kısa sürede çok hızlı yükseliş olduğu için risk göstergeleri dikkat çekiyor. Ancak mevcut konjonktürde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi daha kolay görünüyor. Ons altın için 3.911 dolar seviyesine yükselme ihtimali bulunuyor. Gram altında ise 5.250 TL seviyeleri test edilebilir."