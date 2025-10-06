Kadraj Galeri Kadraj İkon Gram altında 6.000 TL zirvesi yaklaşıyor! Uzman tarih verdi: 24 ayar altın için yeni rekor yolda

Bu yıl yatırımcılarına en yüksek kazancı sağlayan araçların başında gelen altın tarihi rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Son haftalarda ivmesini artıran gram altın 5.200 TL seviyesinin üzerine çıkarak yatırımcıların dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Yıl sonu için öngörülen 5.000 TL ve üzeri seviyeler de şimdiden aşılmış durumda. Peki gram altında yeni zirve neresi olacak, yükseliş sürecek mi? İşte merak edilen detaylar.

Giriş Tarihi: 06.10.2025 08:48
22 Ağustos'ta 4.400 TL civarında işlem gören gram altın, kısa sürede güçlü bir yükseliş trendine girdi. 23 Eylül'de 5.000 TL barajını geçen fiyatlar, 29 Eylül itibarıyla 5.100 TL seviyesini de geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta ise 5.200 TL eşiği de aşılmış oldu. Böylece gram altın, yılbaşından bu yana yüzde 75'in üzerinde getiri sağladı.

Altın Fiyatlarını Tetikleyen Faktörler

Altındaki bu hızlı yükselişin nedenlerini Ekonomist Hikmet Baydar değerlendirdi.

Baydar, küresel ekonomideki gelişmelerin neredeyse tamamının altın için destekleyici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"ABD'de hükümetin harcama yetkisinin sınırlanması, Fed'in faiz indirim beklentileri, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan yaptırımlar, Venezuela-ABD gerilimi ve Rus SİHA'larının NATO üyesi ülkeler üzerinde uçuşları gibi gelişmeler, altının güvenli liman özelliğini pekiştiriyor. Merkez bankalarının altın rezervlerini artırması da bu talebi güçlendiriyor."

Bu gelişmelerle birlikte hem ons altın hem de gram altında yıl sonu hedeflerine kısa sürede yaklaşılmış oldu.

Uzmanlar Ne Diyor: Riskler ve Olası Zirve

Baydar, teknik göstergelerde yönün hâlâ yukarı işaret ettiğini ancak kısa vadede kar satışlarının da gündeme gelebileceğini vurguladı:

"Kısa sürede çok hızlı yükseliş olduğu için risk göstergeleri dikkat çekiyor. Ancak mevcut konjonktürde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi daha kolay görünüyor. Ons altın için 3.911 dolar seviyesine yükselme ihtimali bulunuyor. Gram altında ise 5.250 TL seviyeleri test edilebilir."