Gram altında 6.000 TL zirvesi yaklaşıyor! Uzman tarih verdi: 24 ayar altın için yeni rekor yolda
Bu yıl yatırımcılarına en yüksek kazancı sağlayan araçların başında gelen altın tarihi rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Son haftalarda ivmesini artıran gram altın 5.200 TL seviyesinin üzerine çıkarak yatırımcıların dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Yıl sonu için öngörülen 5.000 TL ve üzeri seviyeler de şimdiden aşılmış durumda. Peki gram altında yeni zirve neresi olacak, yükseliş sürecek mi? İşte merak edilen detaylar.
Giriş Tarihi: 06.10.2025 08:48