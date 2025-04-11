Gram altın sağ gösterip, sol vurdu: 2025 sonu bu rakam bekleniyor

Trump'ın Vergi Kararları

Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifeleri, Amerikan borsalarında 3 trilyon dolarlık kayba yol açarken, altın ve gümüş gibi emtialarda da kısa vadeli düşüşler yaşandı. Ancak uzmanlar, bu geri çekilmelerin geçici olduğunu ve altının yükseliş trendinin süreceğini vurguluyor. Memiş, "Gümüş %7, altın ise %2,5 değer kaybetti, ancak genel eğilim yukarı yönlü" ifadelerini kullandı.