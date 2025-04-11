Kadraj Galeri Kadraj İkon Gram altın sağ gösterip, sol vurdu: 2025 sonu bu rakam bekleniyor

Gram altın sağ gösterip, sol vurdu: 2025 sonu bu rakam bekleniyor

Küresel ekonomik belirsizlikler ve ticaret savaşlarının etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere koşuyor. ABD eski Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri sonrası yaşanan piyasa dalgalanmaları, altını "güvenli liman" olarak öne çıkarırken, gram altın 4 bin TL ile tarihi zirveleri test ediyor. Bu anlamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının 4.500 TL hedefini işaret ediyor. Peki bu yükselişin arkasındaki dinamikler neler? Yatırımcılar önümüzdeki dönemde neler beklemeli?

Giriş Tarihi: 11.04.2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 12:33
Gram altın sağ gösterip, sol vurdu: 2025 sonu bu rakam bekleniyor

Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, yatırımcının güvenli limana olan ilgisini artırırken, gram altın fiyatı bugün yeniden yukarı yönlü ivme kazandı. 11 Nisan 2025 Cuma itibarıyla altın Kapalıçarşı'da hareketli bir güne başladı. Jeopolitik riskler, dövizdeki dalgalanmalar ve ABD ekonomisine dair belirsizlikler, altının yönünü belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Peki, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları şu anda kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve piyasadan sıcak gelişmeler...

Gram altın sağ gösterip, sol vurdu: 2025 sonu bu rakam bekleniyor

Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altın fiyatları yükselişini sürdürürken, yatırımcıların gözü önümüzdeki dönemdeki potansiyel hareketlerde. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri sonrası yaşanan dalgalanmalara ve altının geleceğine dair kritik değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar…

Gram altın sağ gösterip, sol vurdu: 2025 sonu bu rakam bekleniyor

Trump'ın Vergi Kararları

Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifeleri, Amerikan borsalarında 3 trilyon dolarlık kayba yol açarken, altın ve gümüş gibi emtialarda da kısa vadeli düşüşler yaşandı. Ancak uzmanlar, bu geri çekilmelerin geçici olduğunu ve altının yükseliş trendinin süreceğini vurguluyor. Memiş, "Gümüş %7, altın ise %2,5 değer kaybetti, ancak genel eğilim yukarı yönlü" ifadelerini kullandı.

Gram altın sağ gösterip, sol vurdu: 2025 sonu bu rakam bekleniyor

Kısa Vadede Düşüş, Orta Vadede Rekor Hedefler

İslam Memiş'e göre, altın fiyatları Haziran ayına kadar sert düşüşlerle dinlenme sürecine girebilir. Bu durumun, yatırımcılar için "alım fırsatı" yaratacağını belirten Memiş, "Önümüzdeki birkaç ay, altın almak isteyenler için kritik bir dönem olacak" dedi.

Gram altın için yıl sonu hedefi 4.500 TL, 12 aylık süreçte ise 6.000 TL seviyesi öngörülüyor.

Ons altın için ise 4.250 dolar hedefi dikkat çekiyor.

Gram altın sağ gösterip, sol vurdu: 2025 sonu bu rakam bekleniyor

Altını Tetikleyen Faktörler: Ticaret Savaşları ve Riskler

İslam Memiş, ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonominin kırılgan yapısının altın fiyatlarını doğrudan etkilediğinin altını çizdi.