Gram altın sağ gösterip, sol vurdu: 2025 sonu bu rakam bekleniyor

Küresel ekonomik belirsizlikler ve ticaret savaşlarının etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere koşuyor. ABD eski Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri sonrası yaşanan piyasa dalgalanmaları, altını "güvenli liman" olarak öne çıkarırken, gram altın 4 bin TL ile tarihi zirveleri test ediyor. Bu anlamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının 4.500 TL hedefini işaret ediyor. Peki bu yükselişin arkasındaki dinamikler neler? Yatırımcılar önümüzdeki dönemde neler beklemeli?