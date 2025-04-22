Gram, 22 ayar bilezik ve ons altın fiyatı kaç TL? Altın neden yükseliyor? Canlı döviz kuru anlık

ŞU AN ALTIN ALIM ZAMANI MI?

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın fiyatlarının seyrine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, altın fiyatlarının şu anda "mantık dışı" seviyelerde olduğunu belirtiyor. Bugün altının gram fiyatı 4 bin 223 TL'yi bulmuşken, ons altın 3 bin 393 dolara kadar yükseldi. Memiş, altın fiyatlarının kısa vadede daha da artabileceğini ancak bu seviyelerden yatırım yapmanın riskli olduğunu ifade etti.