Gram, 22 ayar bilezik ve ons altın fiyatı kaç TL? Altın neden yükseliyor? Canlı döviz kuru anlık

Altın yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor! 22 Nisan 2025 itibarıyla canlı altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Peki altın neden yükseliyor? Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, özellikle ons altın tarafındaki hareketlilik, iç piyasadaki fiyatları da doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar ise hem canlı döviz kurlarını hem de özellikle çeyrek, gram ve 22 ayar bilezik fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte güncel altın fiyatı analizleri ve piyasaya dair Finans Analisti İslam Memiş'ten öne çıkan yorumlar...