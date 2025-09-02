Kadraj Galeri Kadraj İkon Gözleri KaraDeniz’in Azil’i Halit Özgür Sarı’nın eski aşkı Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesini konu alan atv'nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz, bu akşam ilk bölümüyle izleyici ile buluşuyor. Dizide Özge Yağız ile başrolü üstlenen ve Azil karakterini canlandıran ünlü oyuncu Halit Özgür Sarı'nın hayatı da merak edilip araştırılıyor. Hem yeteneği hem yakışıklılığıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun özellikle aşkları merak ediliyor. Sarı'nın Uzak Şehir dizisinde oynayan eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Atv'nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz'de Azil karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı, bu akşam yayınlanacak olan ilk bölüm öncesi gündem oldu. Sarı'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Halit Özgür Sarı, aslen Gaziantepli'dir. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu ve oyunculuk eğitimi almaya başladı.

İlk oyunculuk tecrübesi olarak 2019 yılında oynadığı Diriliş: Ertuğrul dizisindeki Gündoğdu ve Selcan'ın Oğlu Süleyman rolü ile tanındı. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Sarı, daha sonra Kırmızı Oda, Geçen Yaz, Şampiyon, Hakan Muhafız gibi projelerde yer aldı.

Halil Özgür Sarı, özellikle atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisindeki performansıyla daha çok tanınır hale geldi.

Hem yeteneği hem yakışıklılığıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun özellikle aşkları merak konusu oldu. Sarı'nın Uzak Şehir dizisinde oynayan eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.