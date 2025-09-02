Gözleri KaraDeniz’in Azil’i Halit Özgür Sarı’nın eski aşkı Uzak Şehir’in yıldızı çıktı!

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesini konu alan atv'nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz, bu akşam ilk bölümüyle izleyici ile buluşuyor. Dizide Özge Yağız ile başrolü üstlenen ve Azil karakterini canlandıran ünlü oyuncu Halit Özgür Sarı'nın hayatı da merak edilip araştırılıyor. Hem yeteneği hem yakışıklılığıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun özellikle aşkları merak ediliyor. Sarı'nın Uzak Şehir dizisinde oynayan eski sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

