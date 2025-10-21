Kadraj Galeri Kadraj İkon Gözleri KaraDeniz Azil’in memleketini duyan şaşırıyor! İşte Halit Özgür Sarı'nın biyografisi...

Gözleri KaraDeniz Azil’in memleketini duyan şaşırıyor! İşte Halit Özgür Sarı'nın biyografisi...

ATV'nin sevilen dizisi 'Gözleri KaraDeniz' ekran yolculuğuna hızlı bir giriş yaptı. Dizide 'Azil' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Halit Özgür Sarı, performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Özge Yağız ile başrolü paylaşan Sarı'nın özellikle memleketi, sosyal medyada merak ediliyor. Peki Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Sarı'nın biyografisi...

Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:25
Gözleri KaraDeniz Azil’in memleketini duyan şaşırıyor! İşte Halit Özgür Sarı’nın biyografisi...

ATV ekranlarında yayınlanan "Gözleri KaraDeniz" izleyiciden tam not alırken, dizinin karizmatik karakteri Azil'i canlandıran Halit Özgür Sarı'nın biyografisi merak ediliyor. İşte Halit Özgür Sarı'nın oynadığı diziler ve hakkında merak edilenler…

Gözleri KaraDeniz Azil’in memleketini duyan şaşırıyor! İşte Halit Özgür Sarı’nın biyografisi...

GÖZLERİ KARADENİZ AZİL'İN BİYOGRAFİSİ

Atv'nin sevilen dizisi "Gözleri KaraDeniz" her hafta yeni bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Dizinin başrollerinden biri olan Halit Özgür Sarı, "Azil" karakteriyle dikkat çekiyor. Oyuncunun yaşamı ve kariyeri de merak ediliyor.

Gözleri KaraDeniz Azil’in memleketini duyan şaşırıyor! İşte Halit Özgür Sarı’nın biyografisi...

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Yakışıklılığı ve başarılı performansıyla son yılların dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Gaziantepli olan oyuncu, Terazi burcudur ve 32 yaşındadır.

Gözleri KaraDeniz Azil’in memleketini duyan şaşırıyor! İşte Halit Özgür Sarı’nın biyografisi...

Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlayan Sarı, oyunculuk tutkusunun peşinden giderek Craft Atölye'de profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.

Gözleri KaraDeniz Azil’in memleketini duyan şaşırıyor! İşte Halit Özgür Sarı’nın biyografisi...

Kariyerine oyunculuk öncesinde modellik yaparak başlayan Halit Özgür Sarı, televizyon dünyasına 2018 yılında yayınlanan Diriliş: Ertuğrul dizisiyle adım attı. Dizide canlandırdığı Süleyman karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.