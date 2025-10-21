Gözleri KaraDeniz Azil’in memleketini duyan şaşırıyor! İşte Halit Özgür Sarı'nın biyografisi...
ATV'nin sevilen dizisi 'Gözleri KaraDeniz' ekran yolculuğuna hızlı bir giriş yaptı. Dizide 'Azil' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Halit Özgür Sarı, performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Özge Yağız ile başrolü paylaşan Sarı'nın özellikle memleketi, sosyal medyada merak ediliyor. Peki Halit Özgür Sarı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Sarı'nın biyografisi...
Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:25