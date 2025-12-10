Kadraj Galeri Kadraj İkon Gözleri gece lambası gibi açıyor şahin gibi keskinleştiriyor! Bu besinin faydaları saymakla bitmiyor

Kış aylarının sofralara getirdiği en değerli lezzetlerden biri, uzmanların özellikle göz sağlığını korumak isteyenlere ısrarla önerdiği doğal bir şifa kaynağına dönüştü. İçeriğindeki güçlü beta-karoten sayesinde görme yetisini destekleyen bu besin, gözleri hem karanlıkta daha iyi görmeye yardımcı oluyor hem de ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek bazı görme problemlerine karşı koruyucu bir kalkan sağlıyor.

Giriş Tarihi: 10.12.2025 15:54
Uzmanlar, düzenli tüketildiğinde adeta "şahin gözü" keskinliğine katkıda bulunabileceğini belirterek bu mucizevi besin tabağımızdan eksik edilmemesi gerektiğini vurguluyor. İşte gözlere faydası olan havuç suyunun faydaları!

BU BESİNİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

🔸Acharya Balkrishna, insanların kış aylarının en taze armağanlarından biri olan havuç suyundan en iyi şekilde yararlanarak görme yetilerini güçlü ve keskin tutmalarını öneriyor. Havuçta bulunan beta-karotenin, gece körlüğüne ve erken katarakt oluşumuna karşı koruyucu etki sağlayabileceğini vurguluyor.

ACHARYA BALKRİSHNA'DAN DOĞAL GÖZ SAĞLIĞI TAVSİYESİ

🔸Patanjali'nin önde gelen isimlerinden Acharya Balkrishna, Facebook'ta paylaştığı basit ama etkili sağlık önerisiyle dikkat çekti. Çoğu evde bulunan havucun, özellikle kışın düzenli olarak suyu çıkarılarak tüketildiğinde, göz sağlığını desteklediğini ifade etti.

HAVUÇ SUYU VE GÖZ SAĞLIĞI

🔸Balkrishna, havuçların güçlü bir besin maddesi olan beta-karoten açısından zengin olduğunu belirtiyor. Vücudun bu maddeyi A vitaminine dönüştürdüğünü ve A vitamininin de net ve sağlıklı bir görüş için vazgeçilmez olduğunu hatırlatıyor.

🔸Bu besin maddesinin yalnızca görme kalitesini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda gözleri yaygın görülen çeşitli problemlerden de koruduğunu dile getiriyor.