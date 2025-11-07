Gören Ebru Gündeş sanıyor! Masterchef Danilo Zanna'nın Giresunlu eski eşinin son pozları sosyal medyaya damga vurdu
MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna'nın Türkiye'de kalma hikayesi yeniden gündeme geldi. Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek'e duyduğu aşk sayesinde Türkiye'ye yerleşen ünlü şefin özel hayatı kadar, Demirbilek'in son hali de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Demirbilek'in sosyal medyada yaptığı son paylaşımlar ortalığı sallarken Ebru Gündeş ile benzerliği dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:29