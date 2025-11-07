Kadraj Galeri Kadraj İkon Gören Ebru Gündeş sanıyor! Masterchef Danilo Zanna'nın Giresunlu eski eşinin son pozları sosyal medyaya damga vurdu

Gören Ebru Gündeş sanıyor! Masterchef Danilo Zanna'nın Giresunlu eski eşinin son pozları sosyal medyaya damga vurdu

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna'nın Türkiye'de kalma hikayesi yeniden gündeme geldi. Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek'e duyduğu aşk sayesinde Türkiye'ye yerleşen ünlü şefin özel hayatı kadar, Demirbilek'in son hali de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Demirbilek'in sosyal medyada yaptığı son paylaşımlar ortalığı sallarken Ebru Gündeş ile benzerliği dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:29
Gören Ebru Gündeş sanıyor! Masterchef Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşinin son pozları sosyal medyaya damga vurdu

MasterChef Türkiye'nin ünlü jüri üyesi Danilo Zanna'nın Türkiye'de kalma hikayesi yeniden gündeme geldi. İtalyan şefin Türkiye'ye yerleşmesinin ardında, yıllar önce büyük bir aşkla evlendiği Tuğçe Demirbilek olduğu ortaya çıkmıştı.

Gören Ebru Gündeş sanıyor! Masterchef Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşinin son pozları sosyal medyaya damga vurdu

İtalyan şef, Giresunlu Tuğçe Demirbilek'e duyduğu aşk nedeniyle Türkiye'ye yerleşmeye karar vermiş, ikili 2012 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten Zeno Tibet adında bir oğlu dünyaya geldi. Ancak Zanna ve Demirbilek 2021 yılında yollarını ayrıldı.

Gören Ebru Gündeş sanıyor! Masterchef Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşinin son pozları sosyal medyaya damga vurdu

Aradan geçen zamana rağmen Danilo Zanna ve eski eşi Tuğçe Demirbilek, sosyal medyada sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Demirbilek'in son hali sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Paylaşımlarında güzelliğiyle dikkat çeken Demirbilek, birçok kullanıcı tarafından Ebru Gündeş'e benzetildi.

Gören Ebru Gündeş sanıyor! Masterchef Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşinin son pozları sosyal medyaya damga vurdu

İşte Danilo Zanna başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

Gören Ebru Gündeş sanıyor! Masterchef Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşinin son pozları sosyal medyaya damga vurdu

Ebru Gündeş