"Bana Sor" Nedir? 😲📞

Google'ın test aşamasındaki yeni özelliği "Bana Sor" (Ask for Me), işletmelere sizin adınıza telefon açarak fiyat bilgisi ve hizmet kullanılabilirliği gibi detayları öğrenen bir yapay zeka aracıdır. Bu sayede telefon görüşmeleriyle uğraşmadan ihtiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz.