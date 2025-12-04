Kadraj Galeri Kadraj İkon Google trend haritası açıklandı! 2025'te en çok hangi kelimeleri arattık? Osimhen, Ferdi Tayfur...

Dijital dünyanın pusulası olarak görülen Google her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de en çok aranan başlıkları içeren 'Yılın Arama Trendleri' raporunu yayımladı. Arama verileri kullanıcı davranışlarını ilgi alanlarını ve yıl içinde öne çıkan gündem başlıklarını gözler önüne seriyor. 2025 listesi ise hem teknoloji dünyasındaki gelişmeler hem de ülkenin gündemini sarsan olaylarla dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 04.12.2025 14:17
Bu yılın en dikkat çekici yükselişi, teknoloji kategorisinde karşımıza çıkan "Gemini" terimi oldu. Yapay zeka alanındaki gelişmelerin hız kazanmasıyla birlikte bu kelimenin arama hacmi kısa sürede rekor seviyelere ulaştı.

Öte yandan, beklenen büyük İstanbul Depremi'ne yönelik aramalar da listede üst sıralara yerleşerek toplumsal kaygının dijital izlerini ortaya koydu.

Türkiye'de 2025'in En Çok Arananları

Google'ın açıkladığı verilere göre Türkiye'de bu yıl en çok merak edilen ifadeler, spor, gündem, kültür-sanat ve dizi-film aramalarıyla şekillendi.

2025 Türkiye Arama Listesi

Raporda yer alan ana kategori "Aramalar" bölümünde liste şu şekilde sıralandı:

🔎Gemini

🔎İstanbul Depremi

🔎Eşref Rüya

🔎Türkiye İspanya

🔎Squid Game

🔎Ferdi Tayfur

🔎Fenerbahçe

🔎Benfica

🔎Avrupa Ligi

🔎Türkiye Macaristan

🔎Fenerbahçe Feyenoord

Bu kategoride hem spor karşılaşmaları hem popüler diziler hem de kültürel olaylar büyük yer kapladı.