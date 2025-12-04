Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
Google trend haritası açıklandı! 2025'te en çok hangi kelimeleri arattık? Osimhen, Ferdi Tayfur...
Google trend haritası açıklandı! 2025'te en çok hangi kelimeleri arattık? Osimhen, Ferdi Tayfur...
Dijital dünyanın pusulası olarak görülen Google her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'de en çok aranan başlıkları içeren 'Yılın Arama Trendleri' raporunu yayımladı. Arama verileri kullanıcı davranışlarını ilgi alanlarını ve yıl içinde öne çıkan gündem başlıklarını gözler önüne seriyor. 2025 listesi ise hem teknoloji dünyasındaki gelişmeler hem de ülkenin gündemini sarsan olaylarla dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 04.12.2025 14:17