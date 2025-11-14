Gizli şampiyon! Altıncılar şaşkın: İslam Memiş o varlık için 120 TL'nin üzerini işaret etti!
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dün Youtube kanalında yaptığı analizinde yatırımcıların altın ve dolar beklentilerini altüst edecek bir kehanette bulundu. 2026 yılı için beklenen şampiyonu net olarak duyuran Memiş, o sürpriz yatırım aracının yılbaşından bugüne getiri yarışında Altın'ı zaten geride bıraktığını rakamlarla kanıtladı. Kısa vadede alım yapacaklara manipülasyon uyarısı gelirken uzun vadede ise 'gizli şampiyon' olarak adlandırdığı bu varlıkta fiyatların 120 TL ve üzeri seviyelere ulaşacağını öngördü. İşte 2026'da servetini katlayacak o kritik yatırım aracı ve tüm analiz detayları...
14.11.2025
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:58