Kadraj Galeri Kadraj İkon Gizli şampiyon! Altıncılar şaşkın: İslam Memiş o varlık için 120 TL'nin üzerini işaret etti!

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dün Youtube kanalında yaptığı analizinde yatırımcıların altın ve dolar beklentilerini altüst edecek bir kehanette bulundu. 2026 yılı için beklenen şampiyonu net olarak duyuran Memiş, o sürpriz yatırım aracının yılbaşından bugüne getiri yarışında Altın'ı zaten geride bıraktığını rakamlarla kanıtladı. Kısa vadede alım yapacaklara manipülasyon uyarısı gelirken uzun vadede ise 'gizli şampiyon' olarak adlandırdığı bu varlıkta fiyatların 120 TL ve üzeri seviyelere ulaşacağını öngördü. İşte 2026'da servetini katlayacak o kritik yatırım aracı ve tüm analiz detayları...

Giriş Tarihi: 14.11.2025 13:55 Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:58
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2026 yılı için yatırım stratejilerini belirledi. Memiş kısa vadede piyasalarda manipülasyon uyarısı yapıp alım için beklenmesi gerektiğini belirtirken 2026 şampiyonunu net olarak duyurdu.

Gümüş. Analist, Ons Gümüş'te 75 dolar, Gram Gümüş'te ise 120 TL ve üzeri seviyelerin beklentisi olduğunu açıkladı. Yılbaşından bugüne getiride Gümüş'ün Altın'ı zaten geride bıraktığı da rakamlarla ortaya kondu.

2026 ŞAMPİYONU NETLEŞTİ: GRAM GÜMÜŞ'TE HEDEF 120 TL

İslam Memiş, yatırımcıların kafasındaki "Altın mı, Gümüş mü?" sorusuna net bir cevap vererek 2026 yılının şampiyonluğuna Gümüş'ü aday gösterdi. Yılbaşından bu yana yaşanan getiriyi karşılaştıran Memiş, Gümüş'ün Altın'a kıyasla daha yüksek bir getiri sağladığını rakamlarla kanıtladı ve bu üstünlüğün devam edeceğini öngördü.

Yılbaşından Bugüne Getiri Kıyaslaması (10.000 TL Yatırımı)

Yatırım Aracı Yılbaşı Fiyatı Bugünkü Fiyat (Yaklaşık) 10.000 TL'nin Getirisi
Gümüş (Gram) 32,08 TL 73,56 TL 22.372 TL
Altın (Gram) 3.500 TL (Yaklaşık) 5.955 TL 19.349 TL
Gümüş için 2026 Rakamları

Ons Gümüş Hedefi: 75 Dolar seviyesi.

Gram Gümüş Hedefi: 120 TL ve üzeri rakamlar.