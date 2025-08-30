Gizemli görüntü dünyayı salladı! Google Maps kullanıcısı ortaya çıkardı: Meğer Antartika’da kayaların arasındaki şey...

Google Maps kullanıcıları Antarktika'da kayaların arasında gizemli bir cisim keşfetti. UFO'ya benzeyen dairesel yapının görüntüleri sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, bilim insanları ise bu oluşumun tamamen doğal olduğunu savunuyor. Gizemli Nesnenin Koordinatları Belli Oldu Antarktika kıyısına yaklaşık 90 mil uzaklıkta, Mill Adası yakınlarında görülen yapının koordinatları 66°16'24.5'S 100°59'03.5'E olarak paylaşıldı. İlginç cisim, Polonya'ya ait A. B. Dobrowolski Araştırma Üssü'ne ise yalnızca 6 mil (9,5 kilometre) mesafede bulunuyor. UFO Meraklıları Ne Diyor? UFO araştırmalarıyla tanınan Scott C. Waring, Google Maps'teki bu görüntüyü 'hala orada' sözleriyle yorumladı. Waring, cismin kullanılmaya devam edip etmediğinin merak konusu olduğunu belirtti. YouTube'da paylaştığı video sonrası tartışmalar yeniden alevlendi. 'Hava Balonu ya da Göl Olabilir' Görüntüler sosyal medyada ve özellikle Reddit'te büyük ilgi gördü. Kullanıcıların bazıları yapının gizli bir 'Nazi üssü' olabileceğini iddia ederken, bazıları bunu bir 'hava balonu' ya da 'eriyen göl' olarak değerlendirdi. Tamamen siyah renkteki cismin çevresindeki kar ve kayalarla kontrast oluşturması, UFO benzetmelerini güçlendirdi. Bilim dünyası ise konuyu farklı açıdan değerlendiriyor. Newcastle Üniversitesi'nden glasyolog Prof. Bethan Davies, söz konusu yapının aslında doğal bir oluşum olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: Daha Önce de Gizemli Görüntüler Kaydedilmişti Antarktika, daha önce de Google Maps üzerinde fark edilen ilginç yapılarla gündeme gelmişti. Geçmiş yıllarda bölgede ortaya çıkan 'kapı benzeri' oluşum ve Nevada'daki Area 51'de görülen üçgen kule görüntüleri, UFO teorilerinin yeniden tartışılmasına yol açmıştı. ABD'de yeni bir UFO çılgınlığı! 'Casus olarak geliyorlar' deyip tarih verdiler | Manhattan'dan daha büyük Kaynak: Takvim arşiv foto, Daily Mail