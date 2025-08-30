Kadraj Galeri Kadraj İkon Gizemli görüntü dünyayı salladı! Google Maps kullanıcısı ortaya çıkardı: Meğer Antartika'da kayaların arasındaki şey...

Google Maps kullanıcıları, Antarktika'da kayalıkların arasında gizlenmiş gibi görünen dairesel bir cisim keşfetti. İlk bakışta UFO'lara benzeyen bu görüntü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Google Maps kullanıcıları Antarktika'da kayaların arasında gizemli bir cisim keşfetti. UFO'ya benzeyen dairesel yapının görüntüleri sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, bilim insanları ise bu oluşumun tamamen doğal olduğunu savunuyor.

Gizemli Nesnenin Koordinatları Belli Oldu

Antarktika kıyısına yaklaşık 90 mil uzaklıkta, Mill Adası yakınlarında görülen yapının koordinatları 66°16'24.5"S 100°59'03.5"E olarak paylaşıldı.

İlginç cisim, Polonya'ya ait A. B. Dobrowolski Araştırma Üssü'ne ise yalnızca 6 mil (9,5 kilometre) mesafede bulunuyor.

UFO Meraklıları Ne Diyor?

UFO araştırmalarıyla tanınan Scott C. Waring, Google Maps'teki bu görüntüyü "hala orada" sözleriyle yorumladı. Waring, cismin kullanılmaya devam edip etmediğinin merak konusu olduğunu belirtti. YouTube'da paylaştığı video sonrası tartışmalar yeniden alevlendi.

"Hava Balonu ya da Göl Olabilir"

Görüntüler sosyal medyada ve özellikle Reddit'te büyük ilgi gördü. Kullanıcıların bazıları yapının gizli bir "Nazi üssü" olabileceğini iddia ederken, bazıları bunu bir "hava balonu" ya da "eriyen göl" olarak değerlendirdi.

Tamamen siyah renkteki cismin çevresindeki kar ve kayalarla kontrast oluşturması, UFO benzetmelerini güçlendirdi.

Bilim dünyası ise konuyu farklı açıdan değerlendiriyor.