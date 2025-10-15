Gelenbe Fayı alarm veriyor! Uzman isimden 2 il için sismik tehlike uyarısı: Zincirleme deprem yaratabilir! 6-7 büyüklüğünde...

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Batı Anadolu'da son günlerde yaşanan depremlerin tesadüf olmadığını belirterek bölgenin hem jeotermal hem de sismik açıdan Türkiye'nin en hareketli coğrafyalarından biri olduğunu vurguladı.