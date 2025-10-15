Gelenbe Fayı alarm veriyor! Uzman isimden 2 il için sismik tehlike uyarısı: Zincirleme deprem yaratabilir! 6-7 büyüklüğünde...
Batı Anadolu'da son günlerde peş peşe meydana gelen depremler bölgedeki fay hatlarını yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlara göre sarsıntıların ardında yalnızca yer kabuğu hareketleri değil, karmaşık fay sistemleri ve bölgenin jeotermal yapısı da etkili. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, özellikle Gelenbe Fayına dikkat çekti. Bu fayın klasik anlamda kırılmaktan ziyade, 'transfer fayı' özelliğiyle stresi farklı yönlere aktardığını belirten Sözbilir bunun iki il için ciddi risk oluşturduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 15.10.2025 13:37