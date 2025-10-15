Kadraj Galeri Kadraj İkon Gelenbe Fayı alarm veriyor! Uzman isimden 2 il için sismik tehlike uyarısı: Zincirleme deprem yaratabilir! 6-7 büyüklüğünde...

Gelenbe Fayı alarm veriyor! Uzman isimden 2 il için sismik tehlike uyarısı: Zincirleme deprem yaratabilir! 6-7 büyüklüğünde...

Batı Anadolu'da son günlerde peş peşe meydana gelen depremler bölgedeki fay hatlarını yeniden tartışmaya açtı. Uzmanlara göre sarsıntıların ardında yalnızca yer kabuğu hareketleri değil, karmaşık fay sistemleri ve bölgenin jeotermal yapısı da etkili. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, özellikle Gelenbe Fayına dikkat çekti. Bu fayın klasik anlamda kırılmaktan ziyade, 'transfer fayı' özelliğiyle stresi farklı yönlere aktardığını belirten Sözbilir bunun iki il için ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 13:37
Gelenbe Fayı alarm veriyor! Uzman isimden 2 il için sismik tehlike uyarısı: Zincirleme deprem yaratabilir! 6-7 büyüklüğünde...

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Batı Anadolu'da son günlerde yaşanan depremlerin tesadüf olmadığını belirterek bölgenin hem jeotermal hem de sismik açıdan Türkiye'nin en hareketli coğrafyalarından biri olduğunu vurguladı.

Gelenbe Fayı alarm veriyor! Uzman isimden 2 il için sismik tehlike uyarısı: Zincirleme deprem yaratabilir! 6-7 büyüklüğünde...

"Jeotermal Sistem, Sarsıntıları Uzatıyor"

Aynı zamanda AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Sözbilir, Batı Anadolu'nun jeotermal potansiyelinin yüksek olmasının depremlerin karakterini etkilediğini söyledi.
Sözbilir, "Faylar deprem üretmeye başladığında, jeotermal sistemin varlığı nedeniyle sarsıntılar hemen sona ermiyor. Bu durum özellikle Simav ve Sındırgı faylarında açıkça gözleniyor." dedi.

Gelenbe Fayı alarm veriyor! Uzman isimden 2 il için sismik tehlike uyarısı: Zincirleme deprem yaratabilir! 6-7 büyüklüğünde...

Türkiye genelinde 485 aktif fay bulunduğunu hatırlatan Sözbilir, bunlardan 200'ünün Batı Anadolu'da yer aldığını belirtti.

Gelenbe Fayı alarm veriyor! Uzman isimden 2 il için sismik tehlike uyarısı: Zincirleme deprem yaratabilir! 6-7 büyüklüğünde...

Bölgenin kabuğunun her yıl yaklaşık 40 milimetre güneybatıya doğru hareket ettiğini anlatan uzman, "Bu kabuğun içinde 200'e yakın fay, belli dönemlerde 6 ile 7 büyüklüğünde depremler üretebilecek güçte. Son yüzyılda bunlardan sadece 8'i kırıldı. Geri kalanların tamamı potansiyel enerji biriktiriyor." ifadelerini kullandı.

Gelenbe Fayı alarm veriyor! Uzman isimden 2 il için sismik tehlike uyarısı: Zincirleme deprem yaratabilir! 6-7 büyüklüğünde...

Simav ve Sındırgı Faylarında Gerilim Artıyor

Batı Anadolu'nun iç kesimlerinde de deprem hareketliliğinin sürdüğüne dikkat çeken Sözbilir, özellikle Simav Fayı üzerinde süregelen sarsıntılara işaret etti.