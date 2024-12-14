Geceleri sadece 6 saat uyuyanlar dikkat! 25 yıl sonra böyle görüneceksiniz

2050 yılındaki görünümü resmedildi

İngiliz yatak şirketi, düzenli olarak az uyumanın vücutta nasıl kalıcı hasarlara yol açabileceğini göstermek için dijital bir model yarattı. Bu modelde, günde sadece 6 saat uyuyan bir kadının 2050 yılına kadar nasıl görüneceği tasvir ediliyor.

Uzmanlar, bu tarz uzun süreli uyku eksikliğinin fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığı büyük ölçüde etkileyebileceğini vurguluyor. Uzun vadede yeterli uyku almamak birçok sağlık sorununun temelinde yer alabiliyor.