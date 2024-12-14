Geceleri sadece 6 saat uyuyanlar dikkat! 25 yıl sonra böyle görüneceksiniz
Yetersiz uyku, sadece geçici bir yorgunluk hissi yaratmaz aynı zamanda uzun vadede vücudumuzda kalıcı hasarlara yol açabilir. Bir yatak şirketinin gerçekleştirdiği araştırma, her gece sadece 6 saat uyuyan bir kadının 25 yıl sonra nasıl görünebileceğini gösteren çarpıcı bir sonuç ortaya koydu. Araştırma uyku eksikliğinin ciltten kas sağlığına, kalp hastalıklarından metabolizma sorunlarına kadar pek çok alanda nasıl ciddi etkiler yaratabileceğini gözler önüne seriyor.
Giriş Tarihi: 14.12.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:58