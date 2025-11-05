Kadraj Galeri Kadraj İkon Geceleri ağzınız açık uyuyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı: Basit bir alışkanlık sanıyorduk ama...

Siz de geceleri ağzınız açık mı uyuyorsunuz? Bunu sadece küçük bir alışkanlık sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Uzmanlara göre ağızdan nefes almak sandığınızdan çok daha tehlikeli. Uyku sırasında fark etmeden yaptığınız bu davranış yalnızca horlamaya neden olmuyor aynı zamanda kalp hastalıklarından obeziteye, hatta erken yaşlanmaya kadar uzanan bir dizi sağlık sorununu tetikleyebiliyor.

Giriş Tarihi: 05.11.2025 16:37
Uzmanlara göre, "ağızdan nefes alma" alışkanlığı yalnızca horlamayla sınırlı bir sorun değil, kalp hastalıklarından obeziteye kadar pek çok ciddi sağlık problemine yol açabiliyor.

NY Post'ta yer alan habere göre Lancaster Üniversitesi'nden Anatomi Uzmanı Prof. Adam Taylor, "Uzun süreli ağızdan nefes almanın olumsuz sağlık etkileri olabilir. Bunlar kalp hastalıklarından kötü nefes kokusuna ve yorgunluğa kadar uzanıyor" diyor.

Araştırmalar, ağız solunumunun bunama, artrit, obezite ve hatta bazı kanser türlerinin riskini artırabileceğini gösteriyor.

Sessiz Bir Sağlık Riski

Uyku sırasında ağızdan nefes almak, dil ve çenenin geriye düşmesine neden olarak hava yolunu tıkayabiliyor.

Bu durum horlamaya, uyku apnesine ve gece sık sık uyanmaya yol açıyor.