Geceleri ağzınız açık uyuyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı: Basit bir alışkanlık sanıyorduk ama...
Siz de geceleri ağzınız açık mı uyuyorsunuz? Bunu sadece küçük bir alışkanlık sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Uzmanlara göre ağızdan nefes almak sandığınızdan çok daha tehlikeli. Uyku sırasında fark etmeden yaptığınız bu davranış yalnızca horlamaya neden olmuyor aynı zamanda kalp hastalıklarından obeziteye, hatta erken yaşlanmaya kadar uzanan bir dizi sağlık sorununu tetikleyebiliyor.
Giriş Tarihi: 05.11.2025 16:37