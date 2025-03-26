Gece uykusu daha derinleştiriyor! Uyumadan önce bir bardak için ve uykusuzluk sorununu çözün

İyi uyku, sağlıklı yaşam için önemlidir. 2024'te yapılan bir araştırma, her 10 yetişkinden 9'unun uyku problemi yaşadığını gösteriyor. Bu durum, uyku problemleriyle mücadele eden pek çok kişiyi bitkisel çaylar ve doğal çözümlere yönlendiriyor. Uyku araştırmalarında uzman psikolog ve nörobilimci Dr. Lindsay Browning'in The Telegraph'a yaptığı açıklamalara göre, uyumadan önce bir fincan çay içmenin veya bazı takviyeleri denemenin bir sakıncası olmadığı belirtilse de, bu yöntemlerin herkes için kesin bir çözüm olmadığı vurgulanıyor. Peki sağlıklı bir uyku nasıl olmalı? İşte uzmandan tavsiyeler…