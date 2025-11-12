Ford, Renault, Peugeot, Togg ve Nissan sıfır faizli 800.000 TL kredi, nakit indirim: 2026 ÖNCESİ OTOMOBİL MÜJDESİ
Otomobil alacaklar bu fırsatı kaçırmasın! Yıl sonu hedeflerine ulaşmak isteyen dev markalar (Ford, Renault, Peugeot, Togg ve Nissan) kasım ayında tüm kozlarını masaya sürdü. 12 Kasım Çarşamba itibarıyla açıklanan güncel kampanyalar, 800.000 TL'ye varan sıfır faizli kredileri rekor nakit indirimlerini ve ücretsiz aksesuar paketlerini bir arada sunuyor. Togg T10F modelindeki 12 ay sıfır faizli yüksek limitli kredi paketi ile Nissan X-Trail'deki rekor indirim piyasayı hareketlendirdi. 2026'daki büyük zam dalgası kapıdayken markaların sunduğu bu cazip fırsatların tüm detayları haberimizde!
Giriş Tarihi: 12.11.2025 08:55