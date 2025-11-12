Kadraj Galeri Kadraj İkon Ford, Renault, Peugeot, Togg ve Nissan sıfır faizli 800.000 TL kredi, nakit indirim: 2026 ÖNCESİ OTOMOBİL MÜJDESİ

Otomobil alacaklar bu fırsatı kaçırmasın! Yıl sonu hedeflerine ulaşmak isteyen dev markalar (Ford, Renault, Peugeot, Togg ve Nissan) kasım ayında tüm kozlarını masaya sürdü. 12 Kasım Çarşamba itibarıyla açıklanan güncel kampanyalar, 800.000 TL'ye varan sıfır faizli kredileri rekor nakit indirimlerini ve ücretsiz aksesuar paketlerini bir arada sunuyor. Togg T10F modelindeki 12 ay sıfır faizli yüksek limitli kredi paketi ile Nissan X-Trail'deki rekor indirim piyasayı hareketlendirdi. 2026'daki büyük zam dalgası kapıdayken markaların sunduğu bu cazip fırsatların tüm detayları haberimizde!

Giriş Tarihi: 12.11.2025 08:55
Otomotiv piyasasında 2026 yılı başında beklenen ÖTV matrah düzenlemeleri ve küresel tedarik zinciri maliyetlerinin etkisiyle kaçınılmaz hale gelen büyük zam dalgası öncesinde, dev markalar adeta son bir fırsat kapısı açtı. Yıl sonu satış hedeflerini tutturmayı amaçlayan Ford, Renault, Peugeot, Nissan ve yerli gururumuz Togg'un başı çektiği markalar, 12 Kasım itibarıyla kampanyalarını rekor seviyelere taşıdı.

Otomobil Kampanyalarında Yılın Son Fırsatı! TOGG, Ford, Nissan ve Peugeot Sıfır Faizle Satışta

TOGG T10F'te 800 Bin TL Sıfır Faiz Desteği

Yerli otomobil markası TOGG, yılın son kampanyasında dikkat çekici bir finansman desteği sunuyor. Yeni T10F modeli için 800 bin TL'ye kadar kredi imkânı 12 ay vadeyle ve sıfır faiz seçeneğiyle müşterilere sunuluyor. Bu kampanya, elektrikli SUV segmentinde yerli üretim bir araçta sunulan en avantajlı faiz oranı olarak öne çıkıyor.

Ford Puma'ya 400 Bin TL Faizsiz Kredi

Ford Türkiye, kompakt SUV modeli Puma için 400 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi desteği sağlıyor. Araç, şehir içi kullanıma uygun dinamik tasarımı ve yakıt verimliliğiyle öne çıkarken, Ford'un bu kampanyası da yılın en rekabetçi fırsatlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Nissan X-Trail'de Milyonluk Nakit İndirim

SUV sınıfında güçlü bir yer edinen Nissan X-Trail, kampanya döneminde rekor seviyede bir indirimle satışta. Marka, belirli stoklar için geçerli olmak üzere tam 1 milyon 156 bin 500 TL'ye varan nakit indirim sunuyor. Bu kampanya faizsiz kredi seçeneğiyle değil, doğrudan fiyat düşüşüyle dikkat çekiyor.

Peugeot E-208 ve E-308'e 0 Faizli Elektrikli Destek

Elektrikli modellerde cazip fırsatlar sunan Peugeot, hem E-208 hem de E-308 için 300 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği sağlıyor. Bu destek, elektrikli araç almayı düşünen kullanıcılar için maliyeti önemli ölçüde azaltıyor.