Fitre kime verilir? Kardeşe, toruna fitre verilir mi?

FİTRE KİME VERİLİR?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Zekât, fitre ve fidye vermekle yükümlü olan bir kişi, bu yardımlardan doğrudan veya dolaylı olarak faydalanamaz. Bu nedenle, kişi bu sadakaları kendi ana-baba, çocuklar, torunlar gibi usûl ve fürûuna veremez. Aynı şekilde eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremezler.

Hanefî mezhebine göre, fitre aşağıdaki kimselere verilmez ⤵

🔹Ana, baba, büyük ana ve büyük babalar

🔹Oğul, oğulun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklar

🔹Eşlere

🔹Zengin, yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişilere

🔹Babası zengin olan ergen olmamış çocuklara

Şâfiî mezhebi ve Ebu Yusuf'a göre, fitre, Müslüman olmayan kişilere verilmez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519).