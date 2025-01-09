Kadraj Galeri Kadraj İkon Fiat Ocak ayı fiyat listesi 2025! Egea, Cross, TOPOLİNO, Fiat 600 güncel SIFIR araç fiyatları

Fiat Ocak ayı fiyat listesi 2025! Egea, Cross, TOPOLİNO, Fiat 600 güncel SIFIR araç fiyatları

Otomobil devi FIAT, 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı ve yılın ilk ayına özel kampanyalarını duyurdu. Yıllardır Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Fiat özellikle Egea Sedan, Cross ve Wagon modellerindeki fiyat değişiklikleriyle dikkatleri üzerine çekti. 2025 model araçların da fiyat listelerinde yer almasıyla birlikte araç almak isteyenler Fiat'ın yeni fiyat tarifelerini merakla bekliyordu.

Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:16 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:17
Fiat Ocak ayı fiyat listesi 2025! Egea, Cross, TOPOLİNO, Fiat 600 güncel 0 araç fiyatları

Fiat resmi internet sitesinde yayımladığı fiyat listesinde 7 Ocak'tan itibaren geçerli olan kampanyalı anahtar teslim satış fiyatlarına yer verdi. Yeni fiyat listesiyle birlikte otomobil severler Fiat'ın cazip fırsatlarından yararlanmak için bekledikleri fırsatı yakalamış oldu.

Fiat Ocak ayı fiyat listesi 2025! Egea, Cross, TOPOLİNO, Fiat 600 güncel 0 araç fiyatları

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Ocak 2025: Yeni Modeller ve Kampanyalar

Fiat, Ocak 2025 itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunduğu Egea Sedan modellerine yeni fiyatlarla birlikte birçok kampanya sunuyor. İşte detaylı fiyat listesi:

Fiat Egea Sedan Easy

1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli*: 1.064.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR Manuel Dizel*: 1.322.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Otomatik Dizel*: 1.440.900 TL

Fiat Ocak ayı fiyat listesi 2025! Egea, Cross, TOPOLİNO, Fiat 600 güncel 0 araç fiyatları

Fiat Egea Sedan Urban

1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli*: 1.124.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP GSR Manuel Dizel*: 1.377.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Otomatik Dizel*: 1.495.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli*: 1.179.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Otomatik Dizel*: 1.550.900 TL

Fiat Egea Sedan Limited

1.4 Fire 95 HP GSR Manuel Benzinli*: 1.234.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Otomatik Dizel*: 1.605.900 TL

Fiat Ocak ayı fiyat listesi 2025! Egea, Cross, TOPOLİNO, Fiat 600 güncel 0 araç fiyatları

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Ocak 2025

Fiat Egea Cross, farklı donanım seçenekleriyle kullanıcılarına geniş bir yelpaze sunuyor. İşte detaylar:

Fiat Egea Cross Street

1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli: 1.159.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Otomatik Dizel: 1.519.900 TL

Fiat Egea Cross Urban

1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli: 1.219.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Otomatik Dizel: 1.574.900 TL

Fiat Ocak ayı fiyat listesi 2025! Egea, Cross, TOPOLİNO, Fiat 600 güncel 0 araç fiyatları

Fiat Egea Cross Lounge

1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli: 1.274.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Otomatik Dizel: 1.629.900 TL

Fiat Egea Cross Limited

1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli: 1.329.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Otomatik Dizel: 1.684.900 TL