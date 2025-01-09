Fiat Ocak ayı fiyat listesi 2025! Egea, Cross, TOPOLİNO, Fiat 600 güncel SIFIR araç fiyatları

Fiat resmi internet sitesinde yayımladığı fiyat listesinde 7 Ocak'tan itibaren geçerli olan kampanyalı anahtar teslim satış fiyatlarına yer verdi. Yeni fiyat listesiyle birlikte otomobil severler Fiat'ın cazip fırsatlarından yararlanmak için bekledikleri fırsatı yakalamış oldu.