Fiat Ocak ayı fiyat listesi 2025! Egea, Cross, TOPOLİNO, Fiat 600 güncel SIFIR araç fiyatları
Otomobil devi FIAT, 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı ve yılın ilk ayına özel kampanyalarını duyurdu. Yıllardır Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Fiat özellikle Egea Sedan, Cross ve Wagon modellerindeki fiyat değişiklikleriyle dikkatleri üzerine çekti. 2025 model araçların da fiyat listelerinde yer almasıyla birlikte araç almak isteyenler Fiat'ın yeni fiyat tarifelerini merakla bekliyordu.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 14:16 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:17