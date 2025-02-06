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Ferdi Tayfur’un vasiyetinin detayları ortaya çıktı! Tuğçe Tayfur'dan yeni açıklama: Mal dağılımı bir bir anlattı

Arabeskin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Tayfur'un vasiyeti dün açıklandı. Zeliha Tayfur, Tuğba Dınız, Funda Doğrul, Ferdi Taha Tayfur ve Nilüfer Gözalıcı imzalı yapılan bir sosyal medya paylaşımı ile Ferdi Tayfur'un vasiyeti kamuoyuna duyuruldu. Vasiyetin duyurulmasının ardından ağabeyi Timur Turanbayburt ile bir paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur'dan ise bugün yeni bir açıklama geldi. Böylelikle Ferdi Tayfur'un vasiyetinden yeni detaylar ortaya çıktı. Tuğçe Tayfur mal dağılımı bir bir anlatırken Ferdi Tayfur'un torununa hiçbir şey bırakmaması dikkat çekti. Öte yandan şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Tayfur'un bebeğiyle ilgili detay sevenlerini üzdü.

Giriş Tarihi: 06.02.2025 12:18 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:45
Ferdi Tayfur’un vasiyetinin detayları ortaya çıktı! Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Mal dağılımı bir bir anlattı

Arabeskin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Tayfur'un vasiyeti açıklandı.

Ferdi Tayfur’un vasiyetinin detayları ortaya çıktı! Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Mal dağılımı bir bir anlattı

Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini paylaştı.

Ferdi Tayfur’un vasiyetinin detayları ortaya çıktı! Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Mal dağılımı bir bir anlattı

YEĞENİ AÇIKLADI!

Şirin Gözalıcı'nın yaptığı paylaşıma göre Ferdi Tayfur'un vasiyeti şöyle:

"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun"

Ferdi Tayfur’un vasiyetinin detayları ortaya çıktı! Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Mal dağılımı bir bir anlattı

TUĞÇE TAYFUR'DAN PAYLAŞIM

Vasiyet açıklaması üzerine Tuğçe Tayfur sessizliğini bozdu. Ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi Timur Turanbayburt. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı. Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; kalabalık gözükenler, azınlık gözükenlere karşı haklı değildir. Bu tamamen çıkar ilişkisidir. Vefatından 4 gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyorduk. Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız.

Ferdi Tayfur’un vasiyetinin detayları ortaya çıktı! Tuğçe Tayfur’dan yeni açıklama: Mal dağılımı bir bir anlattı

Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Gözalıcı'nın ve alakasız 3. kişi akrabalarının üstüne geçirmişler de babam tarafından kurumlara yapılan bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan. Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım!