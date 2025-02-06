Arabeskin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Tayfur'un vasiyeti dün açıklandı. Zeliha Tayfur, Tuğba Dınız, Funda Doğrul, Ferdi Taha Tayfur ve Nilüfer Gözalıcı imzalı yapılan bir sosyal medya paylaşımı ile Ferdi Tayfur'un vasiyeti kamuoyuna duyuruldu. Vasiyetin duyurulmasının ardından ağabeyi Timur Turanbayburt ile bir paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur'dan ise bugün yeni bir açıklama geldi. Böylelikle Ferdi Tayfur'un vasiyetinden yeni detaylar ortaya çıktı. Tuğçe Tayfur mal dağılımı bir bir anlatırken Ferdi Tayfur'un torununa hiçbir şey bırakmaması dikkat çekti. Öte yandan şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Tayfur'un bebeğiyle ilgili detay sevenlerini üzdü.