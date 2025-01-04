Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı? Arabeskin kralı ilk filminde kiminle rol aldı?
Arabesk'in efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un 79 yaşında hayata veda etmesi müzik, sinema camiası ve hayranları arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Sanatçının müziği kadar etkileyici yapımları barındıran sinema arşivi, arkasında bıraktığı muhteşem bir miras olarak anılıyor. Peki, usta isim ilk filminde kiminle rol aldı? İşte Ferdi Tayfur'un filmografisi...
Giriş Tarihi: 04.01.2025 18:58 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 18:58