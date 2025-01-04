Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı? Arabeskin kralı ilk filminde kiminle rol aldı?

Milyonlarca dinleyicisiyle Arabesk müziğin duayenleri arasında yer alan Ferdi Tayfur, Yeşilçam döneminde çektiği birçok film ile de hafızalara kazındı. 79 yaşında hayata veda eden usta isim milyonlarca sevenini yasa boğdu. Filmlerini ve şarkılarını sevenlerine adadığını her seferinde dile getiren Ferdi Tayfur'un filmografisini derledik. Üstelik usta sanatçı ilk filminde eski hayat arkadaşı Necla Nazır ile rol alıyor. İşte 79 yıllık hayatına sayısız eser sığdırmayı başaran Ferdi Baba'nın filmleri...