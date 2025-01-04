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Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı? Arabeskin kralı ilk filminde kiminle rol aldı?

Arabesk'in efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un 79 yaşında hayata veda etmesi müzik, sinema camiası ve hayranları arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Sanatçının müziği kadar etkileyici yapımları barındıran sinema arşivi, arkasında bıraktığı muhteşem bir miras olarak anılıyor. Peki, usta isim ilk filminde kiminle rol aldı? İşte Ferdi Tayfur'un filmografisi...

Giriş Tarihi: 04.01.2025 18:58 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 18:58
Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı? Arabeskin kralı ilk filminde kiminle rol aldı?

Milyonlarca dinleyicisiyle Arabesk müziğin duayenleri arasında yer alan Ferdi Tayfur, Yeşilçam döneminde çektiği birçok film ile de hafızalara kazındı. 79 yaşında hayata veda eden usta isim milyonlarca sevenini yasa boğdu. Filmlerini ve şarkılarını sevenlerine adadığını her seferinde dile getiren Ferdi Tayfur'un filmografisini derledik. Üstelik usta sanatçı ilk filminde eski hayat arkadaşı Necla Nazır ile rol alıyor. İşte 79 yıllık hayatına sayısız eser sığdırmayı başaran Ferdi Baba'nın filmleri...

Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı? Arabeskin kralı ilk filminde kiminle rol aldı?

1976 FERDİ 77

1977 BATAN GÜNEŞ

Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı? Arabeskin kralı ilk filminde kiminle rol aldı?

1978 SON SABAH

1979 YUVASIZ KUŞLAR

Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı? Arabeskin kralı ilk filminde kiminle rol aldı?

1980 NİSAN YAĞMURU

1981 İNSAN SEVİNCE

Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı? Arabeskin kralı ilk filminde kiminle rol aldı?

1982 BEN DE ÖZLEDİM

1983 SEN DE Mİ LEYLA