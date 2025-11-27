Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol kimdir? Yasin Kol’un yönettiği maçlar hangileri?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak derbinin hakemi açıklandı. Zorlu mücadelede görev alacak isim Yasin Kol oldu. Derbi heyecanı yaklaşırken, karşılaşmayı yönetecek olan Yasin Kol'un biyografisi ve daha önce yönettiği maçlar futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. İşte hakkında merak edilenler...