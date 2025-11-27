Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol kimdir? Yasin Kol'un yönettiği maçlar hangileri?
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak derbinin hakemi belli oldu. Kritik karşılaşmada düdüğü Yasin Kol çalacak. Dev maç öncesi futbolseverler, müsabakayı yönetecek olan Yasin Kol'un kariyerini ve kişisel bilgilerini merak etmeye başladı. Peki Yasin Kol kimdir, kaç yaşında? Yasin Kol'un yönettiği maçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:04