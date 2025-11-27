Kadraj Galeri Kadraj İkon Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol kimdir? Yasin Kol'un yönettiği maçlar hangileri?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak derbinin hakemi belli oldu. Kritik karşılaşmada düdüğü Yasin Kol çalacak. Dev maç öncesi futbolseverler, müsabakayı yönetecek olan Yasin Kol'un kariyerini ve kişisel bilgilerini merak etmeye başladı. Peki Yasin Kol kimdir, kaç yaşında? Yasin Kol'un yönettiği maçlar hangileri?

Giriş Tarihi: 27.11.2025 14:57 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:04
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak derbinin hakemi açıklandı. Zorlu mücadelede görev alacak isim Yasin Kol oldu. Derbi heyecanı yaklaşırken, karşılaşmayı yönetecek olan Yasin Kol'un biyografisi ve daha önce yönettiği maçlar futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. İşte hakkında merak edilenler...

Yasin Kol kimdir, kaç yaşında?

Yasin Kol, Sürmene Lisesi mezunu olup asıl mesleği güvenlik görevlisi olarak bilinmektedir.

15 Aralık 1987 doğumlu olan Yasin Kol, 37 yaşındadır.

Futbol dünyasında hakem olarak dikkat çekmeye başlayan Kol, ilk kez 3 Mart 2019 tarihinde Süper Lig'de 4. hakem olarak görev yapmıştır.

Bu deneyim, hakemin üst düzey liglerde kariyerinin başlangıcı olarak önemli bir adım oldu.

2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir.