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FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 ABD Merkez Bankası FED toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası'nın (FED) aralık ayı faiz kararı, küresel piyasaların odak noktasında yer alıyor. Eylül ve kasım aylarında gerçekleştirdiği faiz indirimleriyle dikkat çeken FED, yılın son toplantısında alacağı kararlarla hem yurt içi hem de yurt dışı piyasaları yeniden şekillendirecek. Ekonomi çevrelerinin merakla beklediği aralık ayı faiz kararı için gözler toplantı takvimine çevrildi. İşte, kritik toplantıya dair detaylar…

Giriş Tarihi: 06.12.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 23:40
FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 ABD Merkez Bankası FED toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası (FED), 2024 yılının son faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Daha önce eylül ve kasım aylarında yaptığı faiz indirimleriyle küresel piyasalarda dalgalanmalar yaratan banka, bu kez aralık ayındaki toplantısıyla bir kez daha ekonomi çevrelerinin odağında. FED'in faiz politikası, enflasyon ve büyüme üzerindeki etkileri nedeniyle yakından takip ediliyor.

FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 ABD Merkez Bankası FED toplantı takvimi

FED Faiz Kararı Hangi Tarihte Açıklanacak?

FED'in yılın son toplantısı, 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından alınan faiz kararı, Türkiye saatiyle 18 Aralık akşamı 22.00'de kamuoyuna duyurulacak. Kritik kararın, küresel piyasalar ve Türkiye ekonomisi üzerinde de önemli etkiler yaratması bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 ABD Merkez Bankası FED toplantı takvimi

FED Bu Ay Faiz İndirimi Yapacak mı?

Son dönemde faiz indirimleriyle dikkat çeken FED'in aralık ayı toplantısında da benzer bir adım atması bekleniyor. FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, yaptığı açıklamada, bankanın mevcut para politikasının hala kısıtlayıcı bir yapıda olduğunu belirtti. Waller, faiz indiriminin iş gücü piyasasında zayıflamaya neden olmadan enflasyonu düşürme konusunda etkili olduğunu vurguladı.

FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 ABD Merkez Bankası FED toplantı takvimi

Faiz İndirimleri 2024 Boyunca Devam Edebilir

Waller, FED'in politika faizini daha nötr bir seviyeye çekmek amacıyla, faiz indirimlerinin 2024 yılı boyunca sürebileceğini ifade etti. Eylül toplantısından bu yana toplamda 75 baz puanlık bir indirim yapan FED'in, aralık ayındaki adımıyla bu politikayı güçlendirmesi bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 ABD Merkez Bankası FED toplantı takvimi

Piyasalar Kararı Yakından İzliyor

FED'in açıklayacağı faiz kararı, küresel enflasyon görünümünü ve ekonomik büyüme beklentilerini şekillendirecek. Türkiye'de de dolar kuru, altın fiyatları ve borsa üzerindeki etkilerinin büyük olması beklenen karar, yatırımcıların radarında. Aralık toplantısı, yalnızca 2024'ü değil, 2025 yılı para politikalarını da şekillendirecek bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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