FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 ABD Merkez Bankası FED toplantı takvimi
ABD Merkez Bankası'nın (FED) aralık ayı faiz kararı, küresel piyasaların odak noktasında yer alıyor. Eylül ve kasım aylarında gerçekleştirdiği faiz indirimleriyle dikkat çeken FED, yılın son toplantısında alacağı kararlarla hem yurt içi hem de yurt dışı piyasaları yeniden şekillendirecek. Ekonomi çevrelerinin merakla beklediği aralık ayı faiz kararı için gözler toplantı takvimine çevrildi. İşte, kritik toplantıya dair detaylar…
Giriş Tarihi: 06.12.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 23:40