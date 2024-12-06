FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 ABD Merkez Bankası FED toplantı takvimi

ABD Merkez Bankası (FED), 2024 yılının son faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Daha önce eylül ve kasım aylarında yaptığı faiz indirimleriyle küresel piyasalarda dalgalanmalar yaratan banka, bu kez aralık ayındaki toplantısıyla bir kez daha ekonomi çevrelerinin odağında. FED'in faiz politikası, enflasyon ve büyüme üzerindeki etkileri nedeniyle yakından takip ediliyor.