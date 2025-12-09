Kadraj
FED aralık ayı faiz kararı 2025: Yılın son FED toplantısı ne zaman, faiz beklentisi ne yönde?
Küresel piyasalar, 2025 yılının son FED toplantısına geri sayım yaparken tansiyon yükselmeye devam ediyor. Yatırımcılar FED'in alacağı karar kadar Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrası vereceği mesajlara odaklanmış durumda. Bu karar yalnızca yıl sonunu değil 2026'nın para politikası seyrini de belirleyebilecek nitelikte.
Giriş Tarihi: 09.12.2025 06:10