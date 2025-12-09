FED aralık ayı faiz kararı 2025: Yılın son FED toplantısı ne zaman, faiz beklentisi ne yönde?

Piyasa fiyatlamalarında FED'in bu toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme ihtimali giderek artmış durumda. Yatırımcıların bir bölümü ise Powell'ın mesajlarına bakarak sürecin 2026'da daha sert indirimlerle hızlanabileceği görüşünde.