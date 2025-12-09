Kadraj Galeri Kadraj İkon FED aralık ayı faiz kararı 2025: Yılın son FED toplantısı ne zaman, faiz beklentisi ne yönde?

Küresel piyasalar, 2025 yılının son FED toplantısına geri sayım yaparken tansiyon yükselmeye devam ediyor. Yatırımcılar FED'in alacağı karar kadar Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrası vereceği mesajlara odaklanmış durumda. Bu karar yalnızca yıl sonunu değil 2026'nın para politikası seyrini de belirleyebilecek nitelikte.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 06:10
Amerikan Merkez Bankası'nın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yılın son toplantısını 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde yapacak.

Toplantı takvimine göre faiz kararı, 10 Aralık Salı günü TSİ 21.00'de duyurulacak.

Kararın hemen ardından Jerome Powell kameraların karşısına geçecek ve piyasaların merakla beklediği ekonomik değerlendirmelerini paylaşacak.

Piyasalarda Beklenti: İndirim Yakın mı?

ABD'den son dönemde gelen ekonomik veriler, özellikle özel sektör istihdamındaki yavaşlamaya işaret ediyor. Bu tablo FED'in sıkı para politikasında gevşemeye gidebileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Piyasa fiyatlamalarında FED'in bu toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme ihtimali giderek artmış durumda. Yatırımcıların bir bölümü ise Powell'ın mesajlarına bakarak sürecin 2026'da daha sert indirimlerle hızlanabileceği görüşünde.