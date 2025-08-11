Kadraj Galeri Kadraj İkon Faizsiz kredi fırsatı! 60 bin TL masrafsız ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti BBVA, QNB Finansbank ve İş Bankası 60 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kampanyası başlattı. Masrafsız, 6 ay vadeli kredi fırsatının şartları ve başvuru yöntemleri haberimizde.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 09:05
Türkiye'nin önde gelen bankaları, faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte faizsiz kredi kampanyalarını güncelliyor. Garanti BBVA, QNB Finansbank, İş Bankası ve bazı özel bankalar, yeni müşterilere özel 60.000 TL'ye kadar masrafsız ihtiyaç kredisi sunuyor. Kampanya kısa vadede nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

KAMPANYA ŞARTLARI VE KAPSAMI

Bankalar, 60.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğini müşterilerine sunuyor. Üstelik bu kredilerde dosya masrafı, tahsis ücreti gibi ek ödemeler bulunmuyor.

Bazı bankalar ise bu fırsatı daha da cazip hale getirerek, 3 ay vadeli krediye ek olarak 25.000 TL taksitli nakit avans imkânı tanıyor. Böylece vatandaşlar toplamda 85.000 TL'ye kadar nakit desteği elde edebiliyor. Daha yüksek nakit ihtiyacı olanlar için bazı özel bankalar, düşük faizli seçeneklerle toplam kredi limitini 90.000 TL'ye kadar çıkarıyor.

BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Bu faizsiz kredi kampanyalarına başvurular son derece kolay yapılıyor. Vatandaşlar;

  • Bankaların mobil uygulamaları,

  • İnternet bankacılığı,

  • Şubeler
    üzerinden hızlıca başvurularını gerçekleştirebiliyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Faizsiz kredi avantajı cazip görünse de, geri ödeme sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar var.

  1. Vade sonunda borcun zamanında ödenmesi gerekiyor. Aksi durumda gecikme faizi devreye giriyor.

  2. Bazı bankalar, krediye ek olarak sundukları ek hesap ve taksitli nakit avanslarda farklı masraf ve faiz oranları uygulayabiliyor.

  3. Kampanya şartları, enflasyon oranı ve bankaların iç politikalarına göre değişebiliyor. Bu nedenle sözleşme imzalamadan önce tüm maddelerin okunması büyük önem taşıyor.