Faizsiz kredi fırsatı! 60 bin TL masrafsız ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Bazı bankalar ise bu fırsatı daha da cazip hale getirerek, 3 ay vadeli krediye ek olarak 25.000 TL taksitli nakit avans imkânı tanıyor. Böylece vatandaşlar toplamda 85.000 TL'ye kadar nakit desteği elde edebiliyor. Daha yüksek nakit ihtiyacı olanlar için bazı özel bankalar, düşük faizli seçeneklerle toplam kredi limitini 90.000 TL'ye kadar çıkarıyor.