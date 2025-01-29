Faizsiz 50 bin TL kredi fırsatı! 2025’te hangi banka ne kadar 0 faizli kredi veriyor?

Mevduat bankaları yüksek kredi faiz oranları döneminde yeni müşteri kazanma hedefiyle faizsiz kredi kampanyalarına devam ediyor. Bu strateji bankaların birbirleriyle rekabet etmelerini sağlarken vatandaşlar için de önemli bir finansman kaynağı oluşturuyor. Özellikle kredi kartı borcu bulunan ve finansal sorunlarla karşılaşan kişiler için faizsiz kredi seçenekleri büyük bir avantaj sunuyor.