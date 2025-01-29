Faizsiz 50 bin TL kredi fırsatı! 2025'te hangi banka ne kadar 0 faizli kredi veriyor?
Yüksek faiz oranlarının hakim olduğu dönemde mevduat bankaları yeni müşteri kazanmak ve mevcut müşterileriyle rekabet etmek için faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Bankalar özellikle düşük tutarlı ve kısa vadeli faizsiz kredilerle finansman desteği arayanlara fırsatlar yaratıyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte yeni tutarlar.
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:11