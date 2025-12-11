Kadraj
Galeri
Kadraj İkon
Faiz indirimi sonrası konut kredileri ne kadar oldu? İşte 250 bin TL'nin banka banka taksit tablosu
Faiz indirimi sonrası konut kredileri ne kadar oldu? İşte 250 bin TL'nin banka banka taksit tablosu
TCMB yılın son faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e düşürdü. Karar sonrası güncel kredi faiz oranları ve taksit tabloları da merak edilmeye başlandı. Peki 250 bin TL konut kredisi çeken biri 96 ay (8 yıl) vadeyle bankaya ne kadar geri ödeme yapar? İşte Akbank, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB ihtiyaç kredisi oranları...
Giriş Tarihi: 11.12.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:59