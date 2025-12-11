Kadraj Galeri Kadraj İkon Faiz indirimi sonrası konut kredileri ne kadar oldu? İşte 250 bin TL'nin banka banka taksit tablosu

TCMB yılın son faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası politika faizini yüzde 39,5'ten yüzde 38'e düşürdü. Karar sonrası güncel kredi faiz oranları ve taksit tabloları da merak edilmeye başlandı. Peki 250 bin TL konut kredisi çeken biri 96 ay (8 yıl) vadeyle bankaya ne kadar geri ödeme yapar? İşte Akbank, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB ihtiyaç kredisi oranları...

Giriş Tarihi: 11.12.2025 15:50 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:59
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının son faiz kararını açıkladı. Karara göre politika faizi %39,5'ten %38'e düşürüldü. Faiz indirimi sonrası konut kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlar, bankaların güncel kredi faiz oranları ve geri ödeme planlarını merak etmeye başladı. İşte 250 bin TL'lik konut kredisinin 96 ay vadeyle geri ödemesi...

AKBANK

Faiz Oranı
%2,65

Aylık Taksit
7.210,47 TL

Toplam Ödeme
719.215 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı
%2,83

Aylık Taksit
7.596,31 TL

Toplam Ödeme
757.845 TL

HALKBANK

Faiz Oranı
%2,69

Aylık Taksit
7.295,64 TL

Toplam Ödeme
724.106 TL

TEB

Faiz Oranı
%2,89

Aylık Taksit
7.726,36 TL

Toplam Ödeme
764.257 T