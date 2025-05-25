F1 İZLE: Monako Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi? F1 yarış programı
Motor sporları tutkunlarının merakla beklediği 2025 Formula 1 sezonunun en prestijli duraklarından biri olan Monako Grand Prix'si bugün nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Dar sokakları, tarihi atmosferi ve zorlu parkuru ile ünlenen bu ikonik yarış 25 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 16:00'da start aldı. Şampiyonluk yolunda kritik bir dönemeç olan Monako GP, tüm yarışseverlerin ekran başına kilitlenmesine neden oluyor. Peki F1 Monako yarışı hangi kanalda? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 25.05.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 16:27