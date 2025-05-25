Kadraj Galeri Kadraj İkon F1 İZLE: Monako Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi? F1 yarış programı

F1 İZLE: Monako Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi? F1 yarış programı

Motor sporları tutkunlarının merakla beklediği 2025 Formula 1 sezonunun en prestijli duraklarından biri olan Monako Grand Prix'si bugün nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak. Dar sokakları, tarihi atmosferi ve zorlu parkuru ile ünlenen bu ikonik yarış 25 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 16:00'da start aldı. Şampiyonluk yolunda kritik bir dönemeç olan Monako GP, tüm yarışseverlerin ekran başına kilitlenmesine neden oluyor. Peki F1 Monako yarışı hangi kanalda? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 16:27
F1 İZLE: Monako Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi? F1 yarış programı

2025 Formula 1 sezonunun heyecanla beklenen yarışlarından Monako Grand Prix'si, motor sporları tutkunlarını bugün yeniden ekrana kilitleyecek. İtalya'da gerçekleşen son yarışta zafere ulaşan Max Verstappen'in ardından pilotlar bu kez Monako'nun dar ve zorlu sokaklarında üstünlük mücadelesi verecek.

F1 İZLE: Monako Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi? F1 yarış programı

Monaco GP Canlı Yayın Detayları: Hangi Kanalda?

2025 sezonunun 8. yarışı olan Monako Grand Prix'si, Türkiye'de beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yarış heyecanını kaçırmak istemeyenler için en doğru adres burası olacak.

F1 İZLE: Monako Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi? F1 yarış programı

Ayrıca, antrenman ve sıralama turları dahil tüm seansları detaylı şekilde takip etmek isteyenler F1 TV Pro platformundan kapsamlı yayınlara ulaşabilecek.

F1 İZLE: Monako Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi? F1 yarış programı

Yarış Başlangıç Saati: 25 Mayıs 2025, 16:00 (TSİ)
Yayın Kanalı: beIN SPORTS 4 / F1 TV Pro

Monako'nun efsanevi dar sokaklarında pilotlar, 78 tur boyunca en hızlı olabilmek için tüm hünerlerini sergileyecek.

F1 İZLE: Monako Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi? F1 yarış programı

Monako GP Öncesi Sıralama Turları: Start Pozisyonları Belirlendi

24 Mayıs Cumartesi günü tamamlanan sıralama turları, yarışın kaderini belirleyecek en kritik anlardan biri oldu. Monte Carlo'nun riskli ve dar pistinde pilotlar, en iyi pozisyonu elde etmek için sınırlarını zorladı. Bu yıl pilotlar klasmanında liderlik koltuğunda bulunan Oscar Piastri'nin yanı sıra, takım arkadaşı Lando Norris de güçlü performansıyla dikkat çekti.