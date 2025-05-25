F1 İZLE: Monako Grand Prix hangi kanalda canlı yayınlanıyor, şifresiz mi? F1 yarış programı

Monako GP Öncesi Sıralama Turları: Start Pozisyonları Belirlendi

24 Mayıs Cumartesi günü tamamlanan sıralama turları, yarışın kaderini belirleyecek en kritik anlardan biri oldu. Monte Carlo'nun riskli ve dar pistinde pilotlar, en iyi pozisyonu elde etmek için sınırlarını zorladı. Bu yıl pilotlar klasmanında liderlik koltuğunda bulunan Oscar Piastri'nin yanı sıra, takım arkadaşı Lando Norris de güçlü performansıyla dikkat çekti.