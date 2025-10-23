Eylülzede şarkısını yapay zeka mı söylüyor, kim söylüyor? Nikbinler grubu kimdir, anlamı nedir?

Nikbinler Grubu Kimdir?

Nikbinler, geleneksel müzik gruplarından farklı bir yapıya sahiptir. Kendilerini klasik bir topluluk olarak değil, bir müzik kolektifi ve yenilikçi bir müzik projesi olarak tanımlarlar. Nikbinler, sabit bir kadrodan ziyade farklı müzisyenlerin, bestecilerin ve ses mühendislerinin ortak bir vizyon etrafında bir araya geldiği esnek bir yapıdır.

Proje, "Anatolian Psych Rock Lab" (Anadolu Psikedelik Rock Laboratuvarı) çatısı altında toplanmıştır. Müzikal tarzları, Anadolu Halk Müziği ve makamlarını alarak, bu geleneksel tınıları 70'lerin deneysel Psikedelik (Psychedelic) Rock akımı ve modern dijital ses teknolojileriyle harmanlamaktır.

Projenin ismi olan "Nikbinler," Farsça kökenli olup, "iyimserler" anlamına gelir. Bu isim, müziğin melankolik ve derin tonlarına rağmen, hem sanatsal üretimde hem de toplumsal hayatta umutlu ve vizyoner bir duruşu temsil etme felsefesine dayanır.