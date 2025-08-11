Kadraj Galeri Kadraj İkon Eylül Tumbar kimdir, kaç yaşında? Balıkesir depreminde amcasını kaybeden Eylül Tumbar aslen nereli? Oynadığı dizi ve filmler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binada hayatını kaybeden 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın vefatı, oyuncu Eylül Tumbar tarafından duyuruldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda amcasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Tumbar acı haberle sarsıldığını belirtti. Peki Eylül Tumbar kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 07:57
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında yaşanan gelişmeler yürek burktu. Yıkılan bir binadan kurtarılanların arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Eylül Tumbar ise sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla amcasının vefatını duyurdu.

Enkazdan Canlı Çıkarılanlar Arasında Acı Kayıp

Depremin hemen ardından başlatılan arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu, yıkılan binadan 2 kişi kendi çabalarıyla, 4 kişi ise ekipler tarafından canlı olarak çıkarıldı. Ancak yoğun bakımda tedavi altına alınan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, kurtarılamadı.

Ünlü oyuncu Eylül Tumbar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acısını şu sözlerle dile getirdi:
"Enkazdan çıkarılan amcamı kurtaramamışlar. Başımız sağ olsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim."

Eylül Tumbar Kimdir?

2002 yılında İzmir'de dünyaya gelen Eylül Tumbar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü mezunudur.

Oyunculuk kariyerine internet dizileriyle adım atan Tumbar, özellikle 2023 yılında yayınlanan "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisinde canlandırdığı Bambi karakteriyle geniş kitlelerce tanındı