Eylül Tumbar kimdir, kaç yaşında? Balıkesir depreminde amcasını kaybeden Eylül Tumbar aslen nereli? Oynadığı dizi ve filmler...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında yaşanan gelişmeler yürek burktu. Yıkılan bir binadan kurtarılanların arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Eylül Tumbar ise sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımla amcasının vefatını duyurdu.