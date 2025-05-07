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Evinizdeki bu eşya tuvaletten 75 kat daha kirli

Günlük hayatta en çok kullandığımız ev eşyalarından biri, yapılan araştırmaya göre klozet kapağından bile kat kat daha fazla bakteri barındırıyor.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 20:19
Evinizdeki bu eşya tuvaletten 75 kat daha kirli

Yeni yayımlanan çarpıcı bir araştırma, evinizin en masum görünen köşesinin aslında en tehlikeli mikrop yuvası olabileceğini ortaya koydu. İngiltere'de Sofa Club ve Melbec Mikrobiyoloji iş birliğiyle yapılan araştırmaya göre, kanepeler klozet kapağından tam 75 kat daha fazla bakteri barındırıyor.

Evinizdeki bu eşya tuvaletten 75 kat daha kirli

😷 EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri ise evcil hayvan sahipleriyle ilgili. Özellikle iki kedinin yaşadığı bir evdeki kanepede, 100 cm² alanda bir milyonu aşkın E. coli bakterisi tespit edildi. Bu rakam, aynı alandaki klozet kapağındakinden 400 kat daha fazla.

Köpek sahiplerinin kanepeleri de riskli çıktı: Ayda bir kez temizlik yapılmasına rağmen 100 cm²'de 193.000 CFU bulundu. Tek başına yaşayan bir bireyin kanepesinde ise bu sayı 46.000 CFU ile görece düşük olsa da hâlâ klozet kapağından 6 kat daha kirli.

Evinizdeki bu eşya tuvaletten 75 kat daha kirli

🧽 UZMANLAR UYARIYOR: KANEPENİZİ TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN

Sofa Club'ın iç mekân uzmanı Monika Puccio, yatak çarşafları düzenli olarak yıkanırken kanepelerin sık sık göz ardı edildiğini belirtiyor:

"Kanepeler yemek yemek, şekerleme yapmak ve evcil hayvanlarla zaman geçirmek için kullanılıyor. Bu da bakterilerin çoğalması için mükemmel bir ortam yaratıyor."

Evinizdeki bu eşya tuvaletten 75 kat daha kirli

TEMİZLİK ÖNERİLERİ:

✔️ Kanepe yüzeyini günlük olarak nemli bezle silin
✔️ Haftalık olarak karbonat serpip vakumlayın
✔️ Yastık kılıflarını makinede yıkayın
✔️ Küf oluşumuna karşı tamamen kuruduğundan emin

Evinizdeki bu eşya tuvaletten 75 kat daha kirli

📋 EN KİRLİ EV EŞYALARI LİSTESİ

(100 cm² başına bakteri sayısına göre)

Ev Eşyası Bakteri Sayısı (AMB)
🛋️ Kanepe 508.883
🚽 Klozet Oturağı 6.800
🗑️ Mutfak Çöp Kovası 6.000
💻 Çalışma Masası 5.900
🖱️ Dizüstü Bilgisayar 5.800
📺 TV Kumandası 3.700
🚪 Kapı Kolu 1.800