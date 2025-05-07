Evinizdeki bu eşya tuvaletten 75 kat daha kirli

Yeni yayımlanan çarpıcı bir araştırma, evinizin en masum görünen köşesinin aslında en tehlikeli mikrop yuvası olabileceğini ortaya koydu. İngiltere'de Sofa Club ve Melbec Mikrobiyoloji iş birliğiyle yapılan araştırmaya göre, kanepeler klozet kapağından tam 75 kat daha fazla bakteri barındırıyor. 😷 EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri ise evcil hayvan sahipleriyle ilgili. Özellikle iki kedinin yaşadığı bir evdeki kanepede, 100 cm² alanda bir milyonu aşkın E. coli bakterisi tespit edildi. Bu rakam, aynı alandaki klozet kapağındakinden 400 kat daha fazla. Köpek sahiplerinin kanepeleri de riskli çıktı: Ayda bir kez temizlik yapılmasına rağmen 100 cm²'de 193.000 CFU bulundu. Tek başına yaşayan bir bireyin kanepesinde ise bu sayı 46.000 CFU ile görece düşük olsa da hâlâ klozet kapağından 6 kat daha kirli. 🧽 UZMANLAR UYARIYOR: KANEPENİZİ TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN Sofa Club'ın iç mekân uzmanı Monika Puccio, yatak çarşafları düzenli olarak yıkanırken kanepelerin sık sık göz ardı edildiğini belirtiyor: 'Kanepeler yemek yemek, şekerleme yapmak ve evcil hayvanlarla zaman geçirmek için kullanılıyor. Bu da bakterilerin çoğalması için mükemmel bir ortam yaratıyor.' TEMİZLİK ÖNERİLERİ: ✔️ Kanepe yüzeyini günlük olarak nemli bezle silin 📋 EN KİRLİ EV EŞYALARI LİSTESİ (100 cm² başına bakteri sayısına göre) Ev Eşyası Bakteri Sayısı (AMB) 🛋️ Kanepe 508.883 🚽 Klozet Oturağı 6.800 🗑️ Mutfak Çöp Kovası 6.000 💻 Çalışma Masası 5.900 🖱️ Dizüstü Bilgisayar 5.800 📺 TV Kumandası 3.700 🚪 Kapı Kolu 1.800 ⚠️ DİĞER UZMANLARDAN UYARILAR Portland, Oregon'da görev yapan terapist Jeff Guenther ise ilişkide kırmızı bayrak olabilecek dört cümleye dikkat çekiyor: 'Çok farklıyız.' 'Asla kavga etmeyiz.' 'Çok hızlı ilerliyoruz.' 'Aramızdaki kimya çok sıcak.' Guenther, bu tür cümlelerin sağlıklı iletişim eksikliğine işaret edebileceğini belirtiyor. Fotoğraflar. Takvim Fotoğraf Arşivi