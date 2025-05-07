Evinizdeki bu eşya tuvaletten 75 kat daha kirli

😷 EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri ise evcil hayvan sahipleriyle ilgili. Özellikle iki kedinin yaşadığı bir evdeki kanepede, 100 cm² alanda bir milyonu aşkın E. coli bakterisi tespit edildi. Bu rakam, aynı alandaki klozet kapağındakinden 400 kat daha fazla.

Köpek sahiplerinin kanepeleri de riskli çıktı: Ayda bir kez temizlik yapılmasına rağmen 100 cm²'de 193.000 CFU bulundu. Tek başına yaşayan bir bireyin kanepesinde ise bu sayı 46.000 CFU ile görece düşük olsa da hâlâ klozet kapağından 6 kat daha kirli.