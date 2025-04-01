Evde şurup yapımı: Bronşite, gribe ve iltihaba karşı doğal kalkan

Artan üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı evde doğal yollarla hazırlanabilecek şifalı tarifler, hem sağlığına önem veren hem de doğal çözümler arayan vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. 🌿 DR. HELEN MORRİS'TEN DOĞAL ÖKSÜRÜK ŞURUBU TARİFİ 🛒 Malzemeler: 5 yemek kaşığı toz şeker 1 su bardağı kaynar su 9 adet defne yaprağı (taze veya kuru) 1 adet organik limon 1 tatlı kaşığı karbonat 🔬 Hazırlanışı: Şeker Karamelizasyonu: 💊 Kullanım Talimatı: 🔹 Yetişkinler: Günde 3 defa, sabah–öğle–akşam 1 yemek kaşığı 🧬 BU ŞURUP NE İŞE YARIYOR? Dr. Morris'e göre bu doğal karışım: ✅ Bronşları rahatlatır 🧠 BİLİMSEL ARKA PLAN: Defne Yaprağı: İçeriğindeki sineol maddesi sayesinde balgam söktürücü ve mikrop kırıcı etkiye sahiptir. Limon: C vitamini deposudur, boğaz enfeksiyonlarına karşı savaşır. Karamelize Şeker: Geleneksel halk hekimliğinde öksürüğü bastırıcı etkisiyle bilinir. Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi