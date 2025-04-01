Kadraj Galeri Kadraj İkon Evde şurup yapımı: Bronşite, gribe ve iltihaba karşı doğal kalkan

Evde şurup yapımı: Bronşite, gribe ve iltihaba karşı doğal kalkan

Dünyada artan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uzmanlar doğal çözümleri öneriyor. Johns Hopkins Üniversitesi Fitoterapi Uzmanı Dr. Helen Morris, geleneksel bir tarifle modern tıbbı birleştiriyor:

Giriş Tarihi: 01.04.2025 18:53 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:00
Evde şurup yapımı: Bronşite, gribe ve iltihaba karşı doğal kalkan

Artan üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı evde doğal yollarla hazırlanabilecek şifalı tarifler, hem sağlığına önem veren hem de doğal çözümler arayan vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Evde şurup yapımı: Bronşite, gribe ve iltihaba karşı doğal kalkan

🌿 DR. HELEN MORRİS'TEN DOĞAL ÖKSÜRÜK ŞURUBU TARİFİ

🛒 Malzemeler:

  • 5 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 su bardağı kaynar su

  • 9 adet defne yaprağı (taze veya kuru)

  • 1 adet organik limon

  • 1 tatlı kaşığı karbonat

Evde şurup yapımı: Bronşite, gribe ve iltihaba karşı doğal kalkan

🔬 Hazırlanışı:

Şeker Karamelizasyonu:
Bir tavada 5 kaşık toz şekeri kısık ateşte karamelize edin. Bu işlem, karışıma tatlı bir yoğunluk ve hafif yanık aroma kazandırır.

Su ve Defne Ekleniyor:
Şeker eriyince üzerine 1 bardak kaynar su eklenir. Ardından yıkanmış 9 adet defne yaprağı ilave edilir. Karışım 5 dakika boyunca kısık ateşte kaynatılır.

Demlenme Aşaması:
Kaynayan karışım ocaktan alınıp 10 dakika dinlendirilir. Bu süreçte defne yapraklarının içeriğindeki uçucu yağlar suya geçer.

Limon & Karbonat Temizliği:
Limon karbonatla ovularak kimyasal kalıntılardan arındırılır. Ardından ikiye bölünüp suyu sıkılır. Elde edilen limon suyu karışıma eklenir.

Süzme & Saklama:
Şurup süzülerek cam kavanoza alınır. Oda sıcaklığında 5-6 saat dinlendirildikten sonra buzdolabında muhafaza edilir.

Evde şurup yapımı: Bronşite, gribe ve iltihaba karşı doğal kalkan

💊 Kullanım Talimatı:

🔹 Yetişkinler: Günde 3 defa, sabah–öğle–akşam 1 yemek kaşığı
🔹 Çocuklar (2 yaş ve üzeri): Sabah ve akşam 1 tatlı kaşığı
Bebeklerde kullanılmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

Evde şurup yapımı: Bronşite, gribe ve iltihaba karşı doğal kalkan

🧬 BU ŞURUP NE İŞE YARIYOR?

Dr. Morris'e göre bu doğal karışım:
Öksürük refleksini yumuşatır
✅ Boğazı yatıştırır