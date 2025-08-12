Evde ek gelir fırsatı: İŞKUR’dan birçok ilde paketleme işçisi alımı

Evde ek gelir sağlamak isteyen vatandaşlar için İŞKUR'dan dikkat çeken açıklama geldi. Son günlerde sosyal medyada dolaşan 'evde paketleme işi' iddialarına yönelik yapılan resmi bilgilendirme sonrası, farklı illerde onlarca paketleme işçisi ilanı yayımlandı. İŞKUR'un özel sektör işbirliğiyle sunduğu paketleme iş fırsatları, tam zamanlı ve daimi pozisyonlarda değerlendiriliyor. Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Denizli, Aydın, Malatya, Manisa ve Konya gibi birçok ilde açık kontenjanlar bulunuyor. Başvuruların bazı ilanlarda sadece saatler içinde kapanacağı belirtilirken, en çok alım yapılan iller arasında Gaziantep ve Aydın dikkat çekiyor. ÖNE ÇIKAN İLANLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ Ankara / Yenimahalle – 1 açık pozisyon – Son başvuru: 12 Ağustos 2025 Gaziantep / Şehitkamil – 10 açık pozisyon – Son başvuru: 12 Ağustos 2025 İstanbul / Tuzla – 3 açık pozisyon – Son başvuru: 13 Ağustos 2025 Kayseri / Kocasinan – 1 açık pozisyon – Son başvuru: 13 Ağustos 2025 Denizli / Merkezefendi – 2 açık pozisyon – Son başvuru: 14 Ağustos 2025 Aydın / Söke – 25 açık pozisyon – Son başvuru: 14 Ağustos 2025 Malatya / Yeşilyurt – 10 açık pozisyon – Son başvuru: 14 Ağustos 2025 Konya / Karatay – 3 açık pozisyon – Son başvuru: 15 Ağustos 2025 BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ İlanlara başvurmak isteyen adayların İŞKUR sistemine üye girişi yapmaları gerekiyor. İş yeri isimleri ve detaylı şartlar yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından görüntülenebiliyor. İŞKUR yetkilileri, vatandaşları dolandırıcılık risklerine karşı uyardı. Resmi başvurular yalnızca İŞKUR'un kendi platformu üzerinden yapılabiliyor. 📌 Not: İlanların çoğunda son başvuru tarihi çok yakın. Başvuru yapmak isteyen adayların vakit kaybetmemesi öneriliyor. İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ