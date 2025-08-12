Evde ek gelir fırsatı: İŞKUR’dan birçok ilde paketleme işçisi alımı

İŞKUR'un özel sektör işbirliğiyle sunduğu paketleme iş fırsatları, tam zamanlı ve daimi pozisyonlarda değerlendiriliyor. Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Denizli, Aydın, Malatya, Manisa ve Konya gibi birçok ilde açık kontenjanlar bulunuyor. Başvuruların bazı ilanlarda sadece saatler içinde kapanacağı belirtilirken, en çok alım yapılan iller arasında Gaziantep ve Aydın dikkat çekiyor.