Kadraj Galeri Kadraj İkon Evde ek gelir fırsatı: İŞKUR’dan birçok ilde paketleme işçisi alımı

Evde ek gelir fırsatı: İŞKUR’dan birçok ilde paketleme işçisi alımı

İŞKUR, evde ek gelir arayanlar için Türkiye genelinde paketleme işçisi ilanları yayımladı. Ankara, Gaziantep, İstanbul ve birçok ilde alımlar başladı. Son başvuru tarihleri ve detaylar burada!

Giriş Tarihi: 12.08.2025 15:05
Evde ek gelir fırsatı: İŞKUR’dan birçok ilde paketleme işçisi alımı

Evde ek gelir sağlamak isteyen vatandaşlar için İŞKUR'dan dikkat çeken açıklama geldi. Son günlerde sosyal medyada dolaşan "evde paketleme işi" iddialarına yönelik yapılan resmi bilgilendirme sonrası, farklı illerde onlarca paketleme işçisi ilanı yayımlandı.

Evde ek gelir fırsatı: İŞKUR’dan birçok ilde paketleme işçisi alımı

İŞKUR'un özel sektör işbirliğiyle sunduğu paketleme iş fırsatları, tam zamanlı ve daimi pozisyonlarda değerlendiriliyor. Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Denizli, Aydın, Malatya, Manisa ve Konya gibi birçok ilde açık kontenjanlar bulunuyor. Başvuruların bazı ilanlarda sadece saatler içinde kapanacağı belirtilirken, en çok alım yapılan iller arasında Gaziantep ve Aydın dikkat çekiyor.

Evde ek gelir fırsatı: İŞKUR’dan birçok ilde paketleme işçisi alımı

ÖNE ÇIKAN İLANLAR VE SON BAŞVURU TARİHLERİ

Ankara / Yenimahalle – 1 açık pozisyon – Son başvuru: 12 Ağustos 2025

Gaziantep / Şehitkamil – 10 açık pozisyon – Son başvuru: 12 Ağustos 2025

İstanbul / Tuzla – 3 açık pozisyon – Son başvuru: 13 Ağustos 2025

Evde ek gelir fırsatı: İŞKUR’dan birçok ilde paketleme işçisi alımı

Kayseri / Kocasinan – 1 açık pozisyon – Son başvuru: 13 Ağustos 2025

Denizli / Merkezefendi – 2 açık pozisyon – Son başvuru: 14 Ağustos 2025

Evde ek gelir fırsatı: İŞKUR’dan birçok ilde paketleme işçisi alımı

Aydın / Söke – 25 açık pozisyon – Son başvuru: 14 Ağustos 2025

Malatya / Yeşilyurt – 10 açık pozisyon – Son başvuru: 14 Ağustos 2025

Konya / Karatay – 3 açık pozisyon – Son başvuru: 15 Ağustos 2025